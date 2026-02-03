El Gobierno impulsa la coordinación entre administraciones par mejorar la gestión en bienestar animal

Archivo - Concentración por el Día Internacional de los Derechos de los Animales (DIDA), organizada por Igualdad Animal, en la Puerta del Sol, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que refuerza las herramientas para avanzar hacia una coordinación "más eficaz" entre las administraciones implicadas en la aplicación de la normativa de bienestar de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura, y mejora la gestión, ordenación y difusión del conocimiento técnico en esta materia.

La nueva norma busca dar respuesta a la legislación europea sobre controles oficiales y garantizar una coordinación eficiente cuando intervienen diversas autoridades competentes, de manera que sean las comunidades autónomas las responsables del bienestar en sus territorios y que la administración central se encargue de los controles fronterizos.

El real decreto establece la creación de la mesa de coordinación sobre bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura, que se reunirá una vez al semestre para coordinar los controles oficiales o asesorar en normativa estatal.

La mesa estará compuesta por los representantes de las comunidades autónomas que decidan participar, así como por organismos con competencias relacionadas al bienestar animal, como el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (transporte de animales), el Ministerio del Interior (control y maltrato) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

La normativa también coordinará al Ministerio con los centros de bienestar animal de la Unión Europea para mejorar el conocimiento técnico, y se ha creado el Centro Nacional de Referencia de bienestar animal, un consorcio formado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la empresa pública Expasa.