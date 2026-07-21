El Gobierno prevé 446.000 visitantes adicionales por el eclipse de agosto y un impacto de 347,6 millones

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé 446.000 visitantes adicionales en España, del 10 al 16 de agosto, por el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, que además provocará un impacto económico en el país, con una aportación neta a la economía de 347,60 millones de euros, según han informado desde el Ejecutivo.

Así se desprende del informe de estudio de impacto económico del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, presentado este martes en el Complejo de la Moncloa durante la reunión de coordinación para el Trío de Eclipses, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha informado el Ejecutivo, este encuentro busca articular la planificación necesaria para que los tres fenómenos astronómicos extraordinarios que vivirá España entre 2026 y 2028 se desarrollen con las "máximas garantías de seguridad", mediante una "coordinación eficaz entre administraciones y la colaboración ciudadana".

El informe de Economía precisa que el fenómeno del 12 de agosto generará un incremento de 446.700 turistas durante la semana de referencia (10 al 16 de agosto) en las 36 provincias afectadas por la totalidad por el eclipse y las zonas de atracción cercanas, lo que se traducirá en un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes.

El estudio señala que un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia y se prevé un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025; así como un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

No obstante, el informe destaca que la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas.

En el encuentro de este martes han participado 11 miembros del Gobierno: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

A ellos se han sumado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Asimismo, de cara a este acontecimiento, el Gobierno contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil para el eclipse solar del 12 de agosto, con especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

Además, el Ejecutivo ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como centro de seguimiento oficial del eclipse total solar del 12 de agosto. El observatorio acogerá los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo.

"ACONTECIMIENTO CIENTÍFICO DE ALCANCE INTERNACIONAL"

Además, el Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un "importante" informe de la Comisión Interministerial para la Preparación, Organización y Coordinación del Trío de Eclipses, tres grandes fenómenos astronómicos que recorrerán España entre 2026 y 2028.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha destacado que, "durante los próximos tres años, España podrá contemplar una secuencia seccional de tres grandes eclipses que recorrerán buena parte del país, con tres fechas claves: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028".

Según Saiz, se trata de "un acontecimiento científico de alcance internacional que colocará y situará" a España "en el centro de la observación astronómica mundial y del astroturismo", sin olvidar que también "supone un importante reto organizativo".

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno viene trabajando desde hace meses en la Comisión Interministerial que integra 13 ministerios y en donde participan también las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras entidades colaboradoras", con el objetivo de "garantizar la seguridad, la movilidad y la mejor atención a los cientos de miles de personas que se van a desplazar para contemplar este fenómeno".

Fruto de esa coordinación, Saiz ha señalado que "se acordó la creación de cinco grupos de trabajo cuya coordinación conjunta ha permitido diseñar un Plan Especial de Seguridad, un Plan Específico de Protección Civil y Riesgos Medioambientales, un Plan de Protección Civil y Riesgos Medioambientales, y un Plan de Protección Civil y Riesgos Medioambientales", así como estudio de movilidad para estimar los desplazamientos extraordinarios y la actividad turística.

La portavoz también ha recordado las recomendaciones de salud pública. "Quiero lanzar mensaje de atención sobre el uso de gafas homologadas para observar el eclipse y también protocolos para centros sanitarios ante posibles lesiones oculares", ha indicado al respecto.

Por todo ello, Saiz ha afirmado que "será una ocasión extraordinaria para mostrar una vez más la mejor imagen de España como la de un país que apuesta por la ciencia, que planifica, que coopera y sabe aprovechar los grandes acontecimientos para generar oportunidades".