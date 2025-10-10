El Gobierno veta la ley asturiana de ayudas por ataques de lobos y otra extremeña para bajar la tasa nuclear

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria en el Congreso de dos proposiciones de ley de Asturias y Extremadura que buscaban eximir de IRPF a todas las ayudas y compensaciones que reciben los ganaderos por el ataque de lobos y rebajar la tasa Enresa que abonan las empresas eléctricas titulares de centrales nucleares, respectivamente.

De esta forma, el Ejecutivo ejerce el poder de veto que le otorga el articulo 134 de la Constitución para expresar su disconformidad con la tramitación de leyes que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Y justo las dos proposiciones que han presentado las comunidades autónomas implican una reforma tributaria, por lo que el Gobierno ha apreciado que implicarán una caída de sus ingresos presupuestarios y ha decidido vetarlas, impidiendo su debate en el Pleno de Congreso.

Por una parte, la ley asturiana auspiciada por el PP y aprobada por el gobierno regional socialista supone implicaba eximir de IRPF todas las ayudas y compensaciones que reciben los ganaderos, tanto por la pérdida de animales por ataques de la fauna salvaje como por el sacrificio obligatorio ante enfermedades.

Por otro lado, la ley extremeña presentada por Vox y respaldada por el PP plantea una reducción de la tasa Enresa, que es aquella que abonan las empresas eléctricas titulares de centrales nucleares por la gestión de los residuos radiactivos.