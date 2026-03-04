Teresa Ribera asegura que a EEUU "tampoco le interesa" romper relaciones comerciales con la UE

Archivo - La vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera - VALENTINE ZELER / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado este martes que a Estados Unidos "tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y que es importante "mantenerse firme".

Así lo ha señalado la exministra española en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press al ser preguntada por la afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.

Ribera ha salido en defensa de España y ha insistido en que la política comercial de los Estados miembros la dirige la Comisión Europea.

"Las competencias son de la Comisión. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto en este momento. No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa", ha explicado.

En su opinión, las declaraciones de Trump sobre España es "algo muy parecido a lo que ocurrió hace apenas un mes con esas amenazas también, en tono brabucón, sobre Groenlandia".

"Yo creo que la inestabilidad, la tensión que se genera con esta forma de relacionarse con terceros o de expresarse sobre terceros, ya sea sobre Starmer, ya sea sobre Macron, ya sea sobre Pedro Sánchez, es profundamente perturbadora, no solamente para las sociedades, para la paz, para la cooperación, también para la economía y tiene consecuencias inmediatas en el conjunto de la actividad económica de todos", ha subrayado.

Ribera ha reclamado a EEUU que respete las decisiones soberanas de los Estados y los acuerdos con Europa y ha indicado que, en lo que respecta a las posibles consecuencias del conflicto sobre los precios energéticos, se debe actuar rápido para acabar con la dependencia europea de los combustibles fósiles, apostando por la transición limpia.

"El problema de los combustibles fósiles es su intermitencia, que es algo que se achacaba antes a las energías renovables. Si queremos contar con suficiente previsibilidad, reducir nuestra dependencia del exterior, debemos hacer una rápida transformación de nuestro sistema energético. Si siempre ha habido razones, ahora más", ha afirmado.

"Con ocasión de la invasión de Ucrania hicimos un movimiento rápido para salir de la dependencia del gas ruso y evidentemente esa diversificación nos llevó al gas de Qatar y al gas de Estados Unidos. Las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos se han multiplicado por cuatro en apenas cinco años y evidentemente lo que estamos viendo es que el estrecho de Ormuz, que es un espacio crítico, fundamental para el conjunto de la economía mundial, está cerrado y no sabemos cuánto va a durar", ha abundado.

De este modo, Ribera ha señalado que, por un lado, habrá que trabajar en medidas inmediatas para aliviar a los consumidores europeos, industriales y domésticos de la subida de los precios de la energía y, por otro, "acelerar y apostar rápidamente por la reducción de esas dependencias del exterior y el despliegue de la energía de producción local, máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles, máxima eficiencia e inteligencia en el uso de esa energía".

En su opinión, los países nórdicos, España, Portugal y Francia están mejor posicionados que otros Estados miembros ante este escenario. "Pero lo que está claro es que debemos trabajar juntos en una integración real, en una Unión Europea de la Energía, en cubrir, facilitar esa transición de forma justa, pero en no confundirnos con respecto al destino de nuestro trabajo", ha concluido.

Bueno, yo Yo creo que como vicepresidenta de la Comisión, evidentemente, debo respetar los cauces de comunicación del Consejo y de la propia alta representante.

Creo que es sumamente grave la situación que estamos viviendo en Oriente Medio, evidentemente todos sabemos que la situación en Irán era una situación terrible, donde la población estaba siendo violada desde el punto de vista de sus derechos civiles, de los derechos humanos, pero evidentemente el ejercicio de la fuerza...

respecto al derecho internacional han sido las permisas fundamentales con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país o de otro, sino nos podríamos encontrar con situaciones muy difíciles de justificar que podrían ser empleadas como argumento por parte de otros para seguir desarrollando esa tentación de uso de la fuerza frente a terceros. Yo creo que es muy importante ser coherentes en este frente y devolver el debate sobre la legitimidad de lo que está ocurriendo donde corresponde.