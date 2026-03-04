El precio del petróleo sube un 3% y el del gas casi un 9% tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Buque mercante - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo subía cerca de un 3% antes de la apertura de las Bolsas europeas tras una nueva oleada de ataques sobre Irán llevados a cabo por Israel y Estados Unidos y de las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 3,2% en torno a las 8.15 horas, hasta los 84,04 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 3%, hasta los 76,80 dólares.

Desde el cierre del Ibex del pasado viernes, antes del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el precio del Brent se ha disparado cerca de un 16%, mientras que el del barril WTI ha subido en torno a un 15,5%.

En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a caídas moderadas, salvo en el caso de Madrid, que podría retroceder más de un 1%, y de Francfort, que parece que inaugurará la jornada en positivo.

El Ibex 35 se desplomó ayer un 4,55% y borró 813 puntos de un plumazo, hasta situarse en la frontera de los 17.000 enteros. En concreto, el retroceso de la jornada del martes desplazó el selectivo hasta los 17.062,4 puntos, colocándose un 1,42% por debajo del nivel con el que inicio el año.

Habrá que ver cómo le sienta el selectivo madrileño y a los inversores que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya ordenado cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", afirmó ayer el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

EL PRECIO DEL GAS SUBE CASI UN 9%

Junto al precio del crudo, también está subiendo, casi un 9%, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, después de que ayer se revalorizaba un 22% al cierre de la Bolsa de Madrid.

Esta madrugada se ha sabido que dos buques mercantes han sido atacados en aguas del estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, PRINCIPAL ARTERIA PARA EL PETRÓLEO Y EL GAS

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurriría si su cierre se prolongase en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

La EIA estima que el 84% del petróleo crudo y condensado y el 83% del GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz en 2024 se dirigió a los mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur fueron los principales compradores de crudo, lo que representa un 69% combinado de todos los flujos de petróleo crudo y condensado de Ormuz en 2024.

En esta línea, Estados Unidos importó en 2024 aproximadamente 0,5 millones de barriles de petróleo crudo y condensado de países del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, lo que representa aproximadamente el 7% de las importaciones totales de petróleo crudo y condensado del país norteamericado.

No obstante, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de países del Golfo Pérsico se situaron en su nivel más bajo en casi 40 años, debido al aumento de la producción nacional y las importaciones desde Canadá, según la EIA.

ESPAÑA TIENE UNA DEPENDENCIA LIMITADA DE ORMUZ

En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% en 2025 con respecto al ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.