Goldman Sachs supera el 10% del capital de eDreams Odigeo

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo financiero estadounidense The Goldman Sachs Group ha alcanzado una participación del 10,106% en el capital social de eDreams Odigeo, frente al 9,737% que declaraba en su última notificación previa, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Atendiendo al precio de cotización actual de eDreams Odigeo, que sitúa los títulos en los 5,72 euros, tras haber abierto la sesión bursátil en los 5,78 euros, el paquete accionarial controlado por el gigante financiero estadounidense estaría valorado en aproximadamente 66,8 millones de euros.

La operación se cruzó el pasado 30 de julio de 2026 y quedó formalizada en el registro del supervisor bursátil este miércoles 5 de agosto.

En concreto, la firma norteamericana controla de forma indirecta un 6,147% a través de derechos de voto atribuidos a acciones (7,10 millones de títulos), mientras que el 3,959% restante se articula mediante instrumentos financieros.

Dentro de la cartera de instrumentos financieros, Goldman Sachs posee un 3,363% mediante préstamo de valores (Securities Lending) -con 3,88 millones de derechos de voto- y un 0,596% adicional mediante permutas financieras (swaps) liquidadas en efectivo con diferentes vencimientos.

La mayor parte de la posición indirecta del grupo bancario se canaliza a través de la filial Goldman Sachs International, con sede en Londres, que de manera individual aglutina el 9,897% de los derechos de voto de la agencia de viajes en línea.