Google, Meta, TikTok o X exponen ante CNMC medidas para mitigar riesgos sistémicos ante las elecciones del 29N

Archivo - Móvil con imagen de la red social TikTok. Archivo. - UGR - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Google, Meta, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikimedia y X han participado en una mesa redonda organizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para explicar las medidas que han adoptado o prevén adoptar frente a los riesgos digitales asociados a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

El encuentro, celebrado a puerta cerrada con el apoyo de la Comisión Europea, ha reunido a las plataformas con representantes de las autoridades españolas con competencias en la organización de los procesos electorales, organizaciones especializadas de la sociedad civil y académicos, según ha informado la CNMC en un comunicado este miércoles.

La sesión ha tenido como objetivo mejorar la coordinación entre los participantes y concretar los mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes y las plataformas ante posibles incidentes graves durante el proceso electoral.

COOPERACIÓN ENTRE GRANDES PLATAFORMAS, BUSCADORES Y AUTORIDADES

El Reglamento de Servicios Digitales exige a las plataformas y a los motores de búsqueda en línea de gran tamaño que analicen y evalúen los riesgos sistémicos de sus servicios, incluidos los relacionados con el discurso cívico y los procesos electorales. Una vez identificados estos riesgos, las compañías deben adoptar medidas necesarias, proporcionadas y efectivas para mitigarlos.

En este contexto, las empresas participantes han sido convocadas para explicar sus actuaciones ante los próximos comicios a las autoridades españolas y a las entidades de la sociedad civil presentes en la reunión. La CNMC ha organizado la mesa redonda en su condición de coordinador de servicios digitales en España, una función que incluye facilitar la cooperación entre las grandes plataformas, los buscadores y las autoridades nacionales.

El organismo ha destacado el papel de estos coordinadores para "reforzar la eficacia" de la actuación de las autoridades cuando se dirigen a plataformas establecidas en otros países de la Unión Europea. Asimismo, los coordinadores aportan a la Comisión Europea conocimiento del contexto nacional y lingüístico, facilitan la cooperación de las plataformas con la sociedad civil y participan en los mecanismos europeos de coordinación.

La reunión se enmarca en este reparto de funciones entre la Comisión Europea, encargada de supervisar las obligaciones de las grandes plataformas y buscadores frente a los riesgos sistémicos, y los coordinadores nacionales, que contribuyen a articular la cooperación en cada Estado miembro.