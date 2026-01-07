El Govern de la Generalitat crea la Autoritat Aeroportuària de Catalunya para unificar "políticas propias"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este miércoles- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Contará con un consejo de gobierno con una presidencia, una vicepresidencia y 13 vocalías

El Govern de la Generalitat ha aprobado la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) con el objetivo de "aplicar un criterio único y establecer políticas propias" en cuestiones vinculadas con el desarrollo aeroportuario en el territorio.

Así lo ha explicado en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu celebrada este miércoles, en el que ha resaltado que la AAC permitirá agrupar y organizar todas las funciones que la Generalitat ya tiene atribuidas en materia de aeropuertos, "desplegando plenamente sus competencias marcadas por el Estatut de Catalunya".

En concreto, estas funciones incluyen la elaboración de un plan estratégico del sistema aeroportuario, la planificación de la red de transporte y accesibilidad a las áreas, el impulso de la transición ecológica en el sector o la representación e interlocución ante organismos estatales y europeos, entre otros.

El acuerdo aprobado este miércoles prevé, en un máximo de un mes, la creación de un comité técnico bajo la coordinación de Aeroports Públics de Catalunya SLU, que será el encargado de impulsar y ejecutar la creación de la AAC a través de la modificación de la Ley 14/2009 para incorporar al organismo como entidad de derecho público.

Una vez operativa, la AAC, que el Govern ha resaltado que es compatible con los órganos actualmente existentes, contará con un consejo de gobierno con una presidencia y una vicepresidencia, así como 13 vocalías, y se alzará como el "eje principal" de la estrategia para el Sistema Aeroportuario de Catalunya (SAC).

PRÓXIMOS PASOS

Esta estrategia contempla, además, la creación de comités técnicos específicos para cada aeropuerto para "abordar de manera más cercana y ajustada a la realidad de cada infraestructura sus necesidades y particularidades", así como la designación de un coordinador en cada una de ellas.

La ley de creación de la AAC se tramitará en el Parlament, con el objetivo de ser sometida a votación durante el ejercicio actual.

GOBERNANZA AEROPORTUARIA

Además de una gestión más integrada, el objetivo del Govern pasa por "tener un papel o representación institucional de Catalunya" ante otros actores del ecosistema, ha resaltado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

"Tendremos una agencia, un operador especializado que podrá tener este diálogo que, hasta ahora el Aeropuerto de Catalunya no podía tener" en asuntos alrededor como las tarifas, ha añadido la consellera, que prevé que el 1 de enero de 2027 la AAC ya esté en funcionamiento.

Paneque no ha descartado que, más a largo plazo, esta estrategia pase por que la Generalitat gestione la infraestructura, aunque ha destacado que "la idea del Govern es participar en la gestión, y por tanto mejorar la posición de agilidad en el ámbito de sus competencias, que están muy claras y delimitadas".