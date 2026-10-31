Las grandes petroleras europeas disparan ganancias a más de 68.000 millones a septiembre por alza del crudo

Archivo - Imagen de recurso de una gasolinera. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las grandes petroleras europeas han disparado sus ganancias en los nueve primeros meses del año hasta sumar un total de más de 68.000 millones de euros hasta septiembre, elevando, además, dividendos y recompras de acciones, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo a raíz del conflicto de Oriente Medio, según los datos recopilados de los resultados presentados.

La británica Shell lidera las ganancias entre las compañías comparadas, con un beneficio neto atribuido de 28.573 millones de dólares (unos 25.660 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 109% en comparación con el resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que además anunció que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de dólares (4.490 millones de euros).

Por su parte, la francesa TotalEnergies registró en los primeros nueve meses de 2026 unas ganancias por importe neto atribuido de 19.511 millones de dólares (unos 17.522 millones de euros), lo que representa un aumento del 91%. Asimismo, la petrolera gala confirmó un tercer dividendo a cuenta de 0,90 euros por acción para el ejercicio fiscal 2026, un 5,9% más que en 2025, y autorizó la recompra de acciones por un importe de 2.500 millones de dólares para el cuarto trimestre del año y el primer trimestre de 2027.

Mientras, BP obtuvo un beneficio neto atribuible de 12.449 millones de dólares (11.113 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que representa un impulso del 258% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Igualmente, la italiana Eni cerró septiembre con un beneficio neto atribuido de 7.595 millones de euros, lo que supone triplicar las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, y anunció la distribución de un dividendo extraordinario de 0,46 euros por acción.

En España, Repsol registró un beneficio neto de 5.006 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 325%, y avanzó, en lo que respecta a la remuneración a sus accionistas, que ascenderá a un total de unos 3.000 millones de euros durante 2026 -entre dividendos y recompra de acciones, con el lanzamiento de un tercer programa por 950 millones de euros a ejecutar en lo que resta de año-.

Mientras, el beneficio neto de Moeve a septiembre se elevó a 1.430 millones de euros, un 481% más que en los nueve primeros meses del año pasado.

Este incremento de las ganancias se produce, además, pese a que las petroleras han realizado provisiones por más de 14.000 millones de euros a lo largo del ejercicio. Así, BP concentra más de 8.000 millones; TotalEnergies unos 3.000 millones o Shell más de 2.000 millones.

RECOMPRAS Y DIVIDENDOS.

Esta fortaleza en los balances de sus cuentas ha permitido también que sea trasladada a sus accionistas, con unas recompras de acciones por más de 22.000 millones de euros entre ellas.

Ello ha venido también acompañado de una política creciente de remuneración al accionista. Así, Shell ha abonado unos más de 5.300 millones; TotalEnergies más de 4.400 millones o BP más de 3.400 millones.

En la comparativa con el resto de empresas energéticas, el sector 'oil' destaca así en el actual contexto con unos porcentajes de ganancias claramente al alza.

Así, de las principales eléctricas europeas que han publicado resultados actualmente correspondientes a los nueve primeros meses del año, Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816 millones de euros entre enero y septiembre, pero con un incremento del 9,6% respecto al mismo periodo de 2025; mientras que Endesa ganó 1.962 millones de euros, con un alza del 15%; o Naturgy, que se apuntó unas ganancias de 1.758 millones de euros, un 5% más.