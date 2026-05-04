Grupo Barceló se une al WTTC como miembro global

Archivo - El co-presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. - HOSTELTUR - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la incorporación de la compañía mallorquina Grupo Barceló como miembro global.

Tal y como detalla en un comunicado la organización internacional, la española se ha convertido en una de las compañías hoteleras líderes a nivel mundial, con presencia en Europa, América, África y Oriente Medio.

"El grupo gestiona una cartera diversificada de 288 hoteles bajo cuatro marcas distintas, que abarcan desde hoteles boutique de lujo hasta grandes complejos turísticos y hoteles urbanos, lo que refleja su amplio alcance en los mercados turísticos globales", ha destacado el WTTC.

En calidad de miembro global, Grupo Barceló trabajará junto con la red mundial de la industria del WTTC para apoyar políticas e iniciativas que impulsen el sector de viajes y turismo.

En palabras de la presidenta y CEO de la entidad, Gloria Guevara, el enfoque de Barceló refleja la dirección que debe tomar el sector: "lograr un crecimiento sostenible y significativo para los destinos y las comunidades".

Por su parte, el copresidente ejecutivo de la firma española, Simón Pedro Barceló, ha asegurado que es "un honor" unirse al WTTC, contribuyendo al liderazgo mundial que moldea el futuro de la industria hotelera.