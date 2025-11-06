Grupo Bimbo nombra a Alejandro Rodríguez nuevo director general tras la renuncia de Rafael Pamias

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mexicano Grupo Bimbo ha nombrado a Alejandro Rodríguez Bas como nuevo director general de la compañía tras la renuncia de Rafael Pamias, quien decidió "hacer una pausa" para "atender temas personales y de salud", según ha informado la empresa en un comunicado.

Rodríguez Bas ingresó a Grupo Bimbo en 2021, es miembro del comité directivo de la compañía y actualmente ocupa el cargo de director general de Barcel global.

Licenciado en ingeniería electromecánica e industrial por la Universidad Panamericana y con MBA en Harvard, el directivo trabajó en PepsiCo durante una década, donde ocupó el puesto de director general para la región de Australia y Nueva Zelanza, entre otros mercados.

Posteriormente, fue nombrado director general de Grupo Lala en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y director general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

"Aprecio profundamente esta oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar esta extraordinaria empresa. Asumo este desafío con el firme compromiso", ha destacado Rodríguez Bas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, ha agradecido al director general saliente su "compromiso, entrega y dedicación" durante estos últimos años "y en particular este último año y medio", momento en el que la empresa empezó a orientarse más hacia la sostenibilidad y al consumidor.