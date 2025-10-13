Grupo Italian Fooding (Bresca y Grupo Settebello) designa a Pablo Plasencia director general

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Italian Fooding, operador de restauración italiana contemporánea en España, ha nombrado a Pablo Plasencia Calleja como nuevo director general, según informa en un comunicado.

En concreto, con esta incorporación, el grupo afronta esta etapa orientada a consolidar su crecimiento, potenciar la expansión de sus marcas Grupo Settebello, Bresca y Totale, y reforzar su posición en el sector de la restauración organizada.

Plasencia cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la hostelería y la restauración, en la que ha ocupado posiciones directivas en compañías como RBE, FoodBox, Gagawa o Grupo Saona.

El nuevo director general de Grupo Italian Fooding asume el reto de impulsar la siguiente fase de crecimiento del grupo, reforzando su propuesta gastronómica, la calidad de la experiencia de cliente y el desarrollo de nuevos formatos y canales de expansión.

El fundador del grupo de restauración, Paolo Maglia, ha destacado que la llegada de Plasencia es un "paso muy relevante para el futuro de Italian Fooding". "Su sólida experiencia en la gestión y expansión de grupos de restauración multimarca y su visión estratégica serán claves para consolidar nuestra posición y acelerar nuestro plan de crecimiento. Estamos en un momento de enorme potencial y contamos con un equipo comprometido para seguir ofreciendo una experiencia italiana auténtica, moderna y de calidad", ha explicado.

Por su parte, Pablo Plasencia ha mostrado su "enorme ilusión" al unirse un proyecto con "tanto dinamismo y personalidad" como Italian Fooding. "Grupo Settebello, Bresca y Totale son marcas con una identidad sólida y un gran potencial de crecimiento. Mi objetivo será acompañarlas en esta nueva etapa, fortaleciendo su propuesta y su posicionamiento en el mercado", ha indicado.

Grupo Italian Fooding cerró el ejercicio 2024 con un incremento del 90% en su facturación, alcanzando los 20 millones de euros, y una red de más de 20 restaurantes de sus tres marcas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.