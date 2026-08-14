El grupo rumano Digi Communications pierde 48,2 millones hasta junio, pero ingresa un 11% más

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications registró pérdidas netas atribuidas de 48,2 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, frente al beneficio neto atribuido de 5 millones de euros contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas no auditadas presentadas este viernes por la compañía.

Entre enero y junio de este año, la teleco ingresó 1.190,7 millones de euros, un 10,6% más que los 1.076,8 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2025.

Por mercados, los ingresos en Rumanía ascendieron a 623,3 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 7,2% más que los 581,5 millones de euros contabilizados un año antes. En España, la facturación se situó en 515 millones de euros, un 15,7% superior a los 445 millones de euros registrados en el primer semestre de 2025.

El beneficio operativo alcanzó los 76,6 millones de euros hasta junio, un 1,7% menos que los 77,9 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 411,7 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, un 11,4% más que los 369,5 millones de euros contabilizados un año antes.

"SÓLIDO" CONJUNTO DE RESULTADOS

El consejero delegado de Digi Communications, Serghei Bulgac, ha comentado que la primera mitad del año "ofreció otro sólido conjunto de resultados para la compañía, en línea con sus expectativas y reflejando la ejecución consistente de su estrategia en todos sus mercados".

"España sigue siendo nuestro principal motor de crecimiento, manteniendo un fuerte impulso comercial y avanzando conforme a nuestros planes a largo plazo, mientras que Rumanía continuó comportándose bien, respaldada por las inversiones en curso en calidad de red y experiencia de cliente", ha añadido.

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente.

La compañía, que debutó en la Bolsa española el pasado 16 de julio, alcanzó una cifra de facturación de 515 millones de euros hasta junio, un 15,7% más que los 445 millones de euros ingresados en la primera mitad de 2025.