Grupo Viajes El Corte Inglés presenta su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2030

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Viajes El Corte Inglés ha presentado los avances de su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2025, una estrategia de sostenibilidad que refuerza el compromiso del Grupo con la transición hacia un modelo turístico más responsable.

La jornada celebrada la pasada semana en Madrid, reunió a representantes del sector turístico, administraciones, fundaciones y empresas colaboradoras.

En el transcurso de la jornada se analizaron los avances del sector en materia de sostenibilidad corporativa, la gestión de los viajes de empresa y el impacto social del turismo.

La sesión comenzó con la intervención de María de Andrés, responsable de Sostenibilidad de Grupo Viajes El Corte Inglés, quien subrayó la relevancia de la jornada como espacio de escucha activa y colaboración con los grupos de interés.

A continuación, Brezo Tejerina, directora de Sostenibilidad de El Corte Inglés, presentó las líneas maestras del Plan Director de Sostenibilidad 2025-2030.

La primera mesa, dedicada a los viajes corporativos y la sostenibilidad, contó con la participación de Francisco González, director comercial de Viajes Corporativos en Grupo Viajes El Corte Inglés; Arancha Escalada, directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Reale Seguros; María García Llorente, directora de Reporting ESG en Minor Hotels; y Adrián Fernández Carrasco, director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Renfe Operadora.

Durante la sesión se anunció que la calculadora de huella de carbono utilizada por Grupo Viajes El Corte Inglés ha sido verificada por AENOR, garantizando la trazabilidad y precisión de los informes entregados a los clientes corporativos.

En esta misma línea, también se abordó el Plan de Transición Net Zero, integrado en la nueva estrategia y con horizonte extendido hasta 2050, que define la hoja de ruta hacia la descarbonización progresiva del Grupo.

La segunda mesa, titulada 'El sector del turismo y su impacto social', reunió a Ainhoa Serrano, Social Impact Manager de Iberia; Christian Kremers, CEO de Tu Experiencia; Michel Durrieu, director general de Huttopia; y Sofía Basterra, directora de Comunicación de MSC Cruceros.

Los ponentes destacaron la necesidad de impulsar un turismo más inclusivo y comprometido con el entorno, reforzando la colaboración entre compañías, destinos y comunidades locales.

El debate puso también el acento en la accesibilidad universal y la inclusión laboral. En este ámbito, la asociación Envera, fundada por empleados de Iberia colaboró ofreciendo el servicio de azafatos del encuentro.

Esta participación se enmarca en el acuerdo vigente que Grupo Viajes El Corte Inglés mantiene con Envera, orientado a fomentar la empleabilidad y promover la accesibilidad en el sector turístico, reforzando así su compromiso con un modelo de turismo más inclusivo y socialmente responsable.

La tercera mesa, centrada en la cualificación ASG de la cadena de valor, contó con Sergio Martínez, responsable de Contratación Hoteles Business Travel & MICE de Grupo Viajes El Corte Inglés; Estefanía del Azar, directora de Comunicación del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC); y Justa Calderón, directora de Contratación de Turoperación en Grupo Viajes El Corte Inglés.

Durante este bloque se presentaron los avances en la homologación de proveedores de la compañía según criterios ASG, desarrollados junto al GSTC, y los programas de formación en compra responsable para el personal de contratación.

La jornada concluyó como un espacio de trabajo conjunto, con el objetivo de seguir consolidando un modelo de turismo más responsable y alineado con las nuevas expectativas de la sociedad.