Guadalajara acogerá en 2028 un centro de datos con una inversión que llegará a mil millones

Presentación del centro de datos GUA1. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara contará, previsiblemente para finales de 2028, con un centro de datos de última generación de 40 MWe de potencia, uno de los mayores de la zona centro, en el que la inversión ascenderá a 1.000 millones de euros en las diferentes fases de desarrollo y que creará al menos unos 60 puestos de trabajo directos y previsiblemente un millar de puestos indirectos cuando esté operativo.

El Ayuntamiento de la capital guadalajareña ha acogido este miércoles la presentación del Centro de Datos bautizado como GUA1, una infraestructura tecnológica promovida por Nostrum Data Centers que va a suponer una inversión de gran envergadura en el polígono del Ruiseñor y que situará la ciudad como destino de nuevas implantaciones vinculadas a la economía digital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de procesamiento y almacenamiento de datos de última generación, diseñado para ofrecer servicios a empresas tecnológicas, plataformas digitales, entidades financieras, compañías industriales y administraciones públicas que han requerido alta capacidad de computación, seguridad y conectividad permanente.

La compañía prevé que las obras arranquen en los próximos meses, una vez completados los trámites administrativos y urbanísticos, con un calendario de ejecución que ha estimado su finalización en un plazo aproximado de algo más de dos años, de forma que podría ser una realidad para finales de 2028.

La inversión asociada al GUA1 ha incluido tanto la urbanización y edificación de la parcela --de 20.000 metros cuadrados-- como la dotación de infraestructuras eléctricas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia, equipamiento informático y medidas avanzadas de seguridad física y digital.

El proyecto lleva aparejada la creación de decenas de puestos de trabajo directos, de perfil técnico y altamente cualificado y de Formación Profesional --ingenieros, especialistas en sistemas, mantenimiento y operación--, así como un volumen significativo de empleo indirecto vinculado a la fase de construcción y a los servicios auxiliares.

APUESTA CLARA POR GUADALAJARA

La presentación del proyecto ha contado con la participación de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban; el director Comercial de Nostrum Data Centers, José Luis Arnau; y el director de Data Centers de IDOM, Mikel Lotina.

La alcaldesa ha destacado que el proyecto "ha representado una apuesta clara por Guadalajara como ciudad capaz de albergar infraestructuras estratégicas" y ha subrayado que la inversión "ha generado confianza empresarial y nuevas oportunidades de empleo estable y cualificado". La llegada del GUA1 supone también "un hito en el desarrollo tecnológico, en el empleo y en el tejido productivo de la ciudad", convencida de que Guadalajara "es una ciudad magnífica para invertir y también la mejor para acoger un proyecto de estas características", resaltando igualmente la creación de puestos de trabajo y el impacto indirecto asociado.

Por su parte, Alfonso Esteban ha señalado que el Ayuntamiento "ha trabajado de forma coordinada para facilitar la tramitación urbanística y ofrecer seguridad jurídica al inversor" y ha añadido que la instalación "ha cumplido con los requisitos técnicos y medioambientales exigidos".

Desde la empresa promotora, José Luis Arnau ha explicado que la elección de Guadalajara ha respondido a criterios estratégicos como su ubicación, la disponibilidad de suelo industrial y las infraestructuras energéticas y de conectividad. "El GUA1 ha nacido con vocación de convertirse en un nodo clave dentro de nuestra red de centros de datos en España. Somos un hotel de máquinas", ha precisado.

Finalmente, Mikel Lotina ha detallado que el diseño técnico ha incorporado los más altos estándares internacionales en eficiencia energética y resiliencia operativa. "Hemos proyectado una infraestructura crítica preparada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con sistemas redundantes que han garantizado la continuidad del servicio", ha concluido.

Con este proyecto, Guadalajara da un paso relevante en la captación de inversión tecnológica, reforzando su estrategia de crecimiento económico y ampliando su base empresarial hacia sectores de alto valor añadido.