GuestReady roza el lleno en Madrid, Valencia y Barcelona en Semana Santa y apunta a un cambio de demanda

Archivo - GuestReady prevé un 91% de ocupación de alquileres turísticos en Semana Santa - GUESTREADY - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

GuestReady roza el lleno en Madrid, Valencia y Barcelona durante los principales días de esta Semana Santa, hasta alcanzar un pico del 95% en ocupación, mientras el peso del viajero español representa el 53,4% total de las reservas, frente al 38,5% del año anterior, según un comunicado.

En concreto, Valencia alcanzó una ocupación del 95% en Viernes Santo y del 90% en Sábado Santo, mientras que Madrid registró un 89% en Viernes Santo y un 95% en Sábado Santo, manteniéndose además en un 89% el Domingo de Pascua.

Por su parte, Barcelona anotó un 91% en Viernes Santo, un 82% en Sábado Santo y un 65% en Domingo.

Sobre el peso de los mercados emisores, tras el ya mencionado 53,4% de los españoles, destacan Reino Unido (6,7%), Italia (5,5%) y Alemania (4,9%). En 2025, después de España, los principales mercados emisores fueron Italia (7,7%), Estados Unidos (6,4%) y Reino Unido (5,1%).

Para GuestReady, este cambio de posicionamiento de la demanda apunta a un mayor protagonismo del viajero de cercanía, una tendencia que encaja con un mercado donde la flexibilidad, la reserva en destinos bien conectados y la preferencia por ubicaciones percibidas como seguras están ganando peso.

Asimismo, también ha destacado que este comportamiento también puede estar relacionado con la actual situación macroeconómica mundial, que "está llevando a muchos viajeros a priorizar destinos nacionales o de proximidad, con un mayor control del gasto y una planificación más prudente".