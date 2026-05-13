Helena Herrero deja la presidencia de HP para el Sur y Este de Europa, Oriente Medio y África

Archivo - La presidenta para el Sur de Europa de HP, Helena Herrero, interviene durante la segunda jornada de la 3ª edición de ‘Global Trends’, en el Auditorio El Beatriz, a 13 de junio de 2025, en Madrid (España). Europa Press y American Chamber of Comm - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La directiva española Helena Herrero, vicepresidenta sénior y presidenta de la región Sur y Este de Europa, Oriente Medio y África (SEMEA) de HP, culminará su etapa en la compañía tras más de cuatro décadas de liderazgo, transformación e innovación en la empresa, según ha anunciado este miércoles.

Herrero comenzó su carrera profesional en HP en 1982 y ha desarrollado toda su trayectoria dentro de la compañía hasta convertirse en una de las principales ejecutivas del sector tecnológico.

Desde noviembre de 2022, lideró la región SEMEA, impulsando una etapa marcada por la transformación tecnológica y la innovación.

"HP ha sido mucho más que una compañía para mí; ha sido una parte fundamental de mi vida profesional y personal. Aquí he crecido, he aprendido y he tenido el privilegio de compartir este viaje con personas extraordinarias", ha destacado Herrero.

El cierre de esta etapa en HP abre ahora un nuevo capítulo profesional en el que Herrero seguirá comprometida con la innovación como motor de crecimiento y transformación para el país, participando en proyectos e iniciativas que impulsen el talento, aceleren el desarrollo tecnológico y contribuyan al progreso económico y social de España.

UNA NUEVA ETAPA ORGANIZATIVA EN HP EMEA

Coincidiendo con esta transición, HP seguirá con la organización de EMEA respondiendo a la voluntad de la compañía en un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial (IA), la transformación de los modelos de trabajo y las nuevas necesidades de clientes y organizaciones.

HP seguirá reforzando su foco estratégico en áreas clave como IA, ciberseguridad, sostenibilidad y experiencias híbridas de trabajo, manteniendo además una firme apuesta por el desarrollo del talento y los ecosistemas internacionales de innovación.