Hereu se reúne con Airbus y los sindicatos este viernes después del fin de la mediación ante el SIMA

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene durante su visita la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), a 2 de septiembre de 2026, en Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantendrá este viernes a las 12.30 horas una reunión con Airbus y representantes sindicales en la sede de su departamento ministerial con el objetivo de desbloquear el conflicto laboral, después de que el fabricante decidiera cerrar definitivamente la mediación ante el SIMA al esgrimir tiempo para analizar la situación.

Esta reunión tiene lugar después del encuentro de ayer de la compañía con los representantes no vinculados a las movilizaciones, entre ellos CCOO, aunque SIPA no acudió, y que finalizó sin acuerdo.

En un comunicado, Airbus explicó que "desafortunadamente", el resultado de esta mediación ha evidenciado que "no todas las partes están abiertas a participar y encontrar un acuerdo común en esta mesa de mediación".

Aún así, se mostró abierta a "buscar una solución para todos los empleados, la empresa y el futuro de la compañía en España".

El cierre de esta mesa de negociación sucede al fin de las conversaciones con el comité de huelga, formado por CGT, UGT y ÚTIL, debido a la continuidad de los paros, por lo que actualmente no hay abierto ningún cauce ante el SIMA.

Además, en palabras del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avisó el martes de la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que el conflicto no avanzara.

Para la empresa, la duración del conflicto con la convocatoria ya de dos huelgas desde julio ha provocado una situación "crítica" para el negocio. También reconoció recientemente que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

En este contexto, el impacto es también "patente" y "visible" en las cuentas de resultados de las empresas auxiliares andaluzas --150 empresas y 16.400 empleos directos--, según el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, tras reunirse con el clúster Andalucía Aerospace.

Las claves económicas de la actual propuesta de la compañía encima de la mesa, presentada la semana pasada, incluyen ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.