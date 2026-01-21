HomeExchange quintuplica miembros en España desde 2021 y defiende modelo colaborativo "sin fines lucrativos"

Archivo - HomeExchange. - HOMEEXCHANGE - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

HomeExchange ha quintuplicado los miembros de su plataforma de intercambios de casas en España durante los últimos cuatro años, pasando de 7.800 en 2021 a 40.600 en 2025 --segundo mercado más relevante por detrás de Francia--, mientras que la cifra a nivel global asciende a un total de 270.000 miembros distribuidos en 155 países al cierre del año pasado.

Así lo ha confirmado su cofundador, Charles-Edouard Girard, en una entrevista para Europa Press, con motivo de la renovada identidad de marca de la compañía, que incluye un nuevo logotipo para reflejar una nueva misión de la compañía, que es "liderar un movimiento global para fomentar un mundo en el que compartir acerque a las personas y enriquezca sus vidas".

"Con el paso del tiempo, HomeExchange y su comunidad han crecido, y nuestra identidad visual necesitaba un cambio para reflejar mejor quiénes somos hoy: Una comunidad humana, acogedora y comprometida con el intercambio de casas", ha argumentado.

Desde el punto de vista de Girard, además, la actividad de intercambios de casa seguirá creciendo y madurando en la próxima década, favorecida por factores económicos y sociales que favorecen la búsqueda de alternativas al alojamiento tradicional por parte de los viajeros.

En este contexto, factores señalados como la inflación y el encarecimiento de los viajes seguirán generando una mayor curiosidad por el intercambio de casas, al ofrecer una opción "más económica" al mismo tiempo que "una experiencia humana y auténtica".

Es más, la digitalización y la aplicación de IA permitirá una mayor transparencia y personalización de la experiencia, e influirá directamente en el refuerzo de la confianza entre los miembros, "una de las claves" en el proceso de intercambiar casa".

LOS ESPAÑOLES APUESTAN POR INTERCAMBIOS LOCALES

De vuelta al negocio en España, este mercado registró en 2025 aumentos del 43% y 34% en intercambios de casas y pernoctaciones con respecto a un año antes, respectivamente.

Tal y como destaca a Europa Press, los miembros nacionales se caracterizan por disfrutar viajando localmente, dentro del país, con una duración media de cinco noches en la estancia. En concreto, el 56% de los intercambios realizados en España fueron domésticos.

Entre las regiones con un mayor número de intercambios realizados por los españoles se encuentran Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y el País Vasco. Fuera de nuestras fronteras, los destinos preferidos por los españoles son europeos: Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda e Italia.

El crecimiento ya mencionado de la actividad de HomeExchange en España se apoya en una estrategia en medios de prensa, como las inversiones realizadas en televisión en los últimos tres años, que han sido "claves", según el cofundador, para aumentar el reconocimiento de marca de un 6% a un 12%, favoreciendo además la confianza en la plataforma y el crecimiento de la comunidad.

Junto a la comunicación, también se ha puesto el foco en el trabajo en los valores intrínsecos de la comunidad -confianza, respeto, hospitalidad o agradecimientos. "Valores sin los cuales no es posible este modelo", ha añadido durante la entrevista a Europa Press.

"Hemos puesto en valor las experiencias reales de intercambio de casa vividas por nuestros miembros lo que ha contribuido a la normalización del concepto, a derribar muchos mitos y temores sobre esta forma de viajar y a implicar a la propia comunidad a la hora de explicar su visión, aportando credibilidad y confianza", en palabras del cofundador de la plataforma de intercambio de casas.

MERCADOS MÁS RELEVANTES EN HOMEEXCHANGE Y META DE 2026

Con una cuota de mercado del 80%, los mercados más relevantes de HomeExchange son: Francia, con 90.000 miembros (+51% de crecimiento vs 2024); España, con 40.600 miembros (+43%); Estados Unidos, con 30.000 miembros (+27%); Italia, con 11.000 miembros (+45%); y Canadá, con 18.000 miembros (+52%).

De cara a 2026, la meta es alcanzar 15 millones de pernoctaciones en 2026. Para conseguirlo, la firma se apoyará en acciones "clave", como la consolidación de las inversiones en televisión en Francia y España, sus dos principales mercados, en los que esta estrategia ya ha demostrado su eficacia para impulsar el conocimiento de la marca, la confianza y la consideración, según ha explicado Girard.

En palabras del cofundador, además, el crecimiento de HomeExchange se ve impulsado por el fuerte compromiso de su comunidad --el 90% de sus miembros renuevan su suscripción--, así como por una fuerte estrategia interna de recomendaciones, ya que el 60% de los nuevos suscriptores proceden de invitaciones de los actuales miembros de la comunidad.

SALTO A INDIA Y OPORTUNIDAD EN MERCADOS EMERGENTES

Recientemente, la compañía ha dado el salto a India, donde cuenta ya con un total de 1.000 casas 'online' en el país. Desde su punto de vista, mercados emergentes como este destino presentan "una oportunidad de crecimiento" y expansión "muy relevante", especialmente en un momento en el que la economía colaborativa y el turismo más auténtico generan un mayor interés.

Además, para Girard, India supone un gran mercado en el que el efecto viral puede provocar una difusión muy rápida, impulsado principalmente por redes sociales y las recomendaciones entre personas.

Sobre otros destinos emergentes, HomeExchange está también presente en diversos países de América Latina, como Argentina o Brasil, en los cuales está empezando a realizar más acciones de marketing y comunicación.

MODELO COLABORATIVO "SIN FINES LUCRATIVOS"

Al ser preguntado sobre las fortalezas de HomeExchange frente a otros modelos como Airbnb, Girard ha asegurado que su modelo de intercambio de casas no tiene nada que ver con el de la famosa plataforma de alquiler turístico, ya que "no hay precio por noche, ni transacciones financieras entre los miembros", sino que se basa en el intercambio y la reciprocidad, lo que "tiene un impacto social y local muy diferente".

En primer lugar, ha resaltado la propuesta económica de su plataforma, debido a que ofrece la opción de realizar todos los intercambios que se deseen en un año por una suscripción anual, bajo tarifa plana de 175 euros.

A su juicio, esta medida permite realizar los intercambios "sin fines lucrativos" y, en consecuencia, no fomenta la especulación en los precios de la vivienda. Además, ha apuntado que esta actividad no reduce la vivienda a los residentes locales, ya que están habitadas pero se quedan vacías en periodos vacacionales.

Asimismo, desde el punto de vista social, Girard ha subrayado que promueve una relación "más equilibrada" entre visitantes y comunidades locales, favoreciendo estancias más largas, así como un consumo distribuido en los comercios de barrio y una integración más respetuosa en la vida cotidiana de la ciudad, gracias sobre todo a las recomendaciones locales que los anfitriones dejan a sus invitados.

En concreto, según señala, la oferta del intercambio de casas en las ciudades no se reduce a los barrios más turísticos o demandados, sino que se distribuyen por las diferentes zonas de la ciudad, haciendo que el viajero descubra la ciudad desde su perspectiva más local.

Al mismo tiempo, fomenta la cultura del respeto, la confianza, el viaje local, las experiencias auténticas y la relaciones humanas, ha añadido el cofundador.

En cuanto al papel de la administración a la hora de distinguir modelos, desde HomeExchange ha valorado que "cada vez más" diferencian entre plataformas comerciales de alquiler a corto plazo como Airbnb y modelos colaborativos como HomeExchange: "Entienden claramente cómo funciona nuestra plataforma".