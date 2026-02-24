Hoteles Bestprice repartirá un dividendo de 0,0588 euros por acción el 2 de marzo tras un 2025 de récord

Archivo - Establecimiento de Hoteles Bestprice. - HOTELES BESTPRICE - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Hoteles Bestprice ha anunciado el pago de un dividendo de 0,0588 euros brutos por acción que se hará efectivo el próximo 2 de marzo, según ha informado la compañía en un comunicado. Esta decisión se enmarca en su estrategia de combinar el crecimiento expansivo con la retribución directa a sus accionistas.

Para tener derecho al cobro de este cupón, los inversores deberán ser accionistas de la sociedad al cierre de mercado del próximo 27 de febrero (record date). La remuneración aprobada supone una rentabilidad por dividendo del 5% respecto al precio de su salida a Bolsa y del 2,5% en relación con su última ampliación de capital.

El anuncio de la retribución al accionista llega tras un ejercicio 2025 histórico para la compañía. Hoteles Bestprice alcanzó una cifra de negocio bruto de 9,64 millones de euros, logrando un margen operativo sobre ventas superior al 41%.

El beneficio neto de la cadena se situó por encima de los 1,6 millones de euros, cifras que, según la empresa, la consolidan como una de las cadenas hoteleras más eficientes del sector. Actualmente, la firma se encuentra en la fase final para la admisión a cotización de las nuevas acciones procedentes de su última ampliación de capital en el mercado Euronext Paris.

PLAN DE EXPANSIÓN Y VEHÍCULO DE INVERSIÓN

Más allá de la retribución, la compañía ha reafirmado su ambicioso plan de crecimiento. Recientemente, anunció la creación de un vehículo financiero para la adquisición y promoción de activos hoteleros con un objetivo de inversión inicial de hasta 60 millones de euros, para lo cual cuenta con el asesoramiento estratégico de Deloitte.

La cadena cuenta actualmente con nueve establecimientos operativos repartidos en ciudades como Barcelona, Madrid, Girona, Valencia y Santillana del Mar. La compañía prevé elevar su portfolio a 12 hoteles próximamente con nuevas aperturas en Barcelona, Málaga y Logroño.