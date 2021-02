Huawei espera una política más abierta de EE.UU. y asegura que nunca venderá su negocio de smartphones

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, ha expresado su deseo de que el nuevo Gobierno de Estados Unidos pueda tener una política "más abierta", algo que iría en beneficio de la economía y de las propias empresas estadounidenses, mientras que ha asegurado que el fabricante chino no se plantea desprenderse de su negocio de consumo, que incluye el segmento de smartphones.

"Esperamos que el Gobierno de EE.UU. pueda tener una política más abierta en beneficio de las empresas estadounidenses y el desarrollo de la economía estadounidense", indicó Ren en un encuentro con medios como la cadena estadounidense CNBC o el diario chino 'South China Morning Post'.

En este sentido, el empresario chino no ha dudado en mostrarse dispuesto a discutir la situación con el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, en sus primeros comentarios al respecto desde el cambio de inquilino en la Casa Blanca.

"Daría la bienvenida a una llamada telefónica (por parte de Joe Biden) con un mensaje que gira en torno al desarrollo conjunto y el éxito compartido", ha apuntado Ren desde la óptica de que "Estados Unidos quiere tener crecimiento económico y China también quiere tener crecimiento económico".

"Creo que (la) nueva Administración tendría en cuenta los intereses comerciales cuando están a punto de decidir su nueva política", ha añadido.

A este respecto, ha explicado que si se puede ampliar la capacidad de producción de Huawei, eso significaría más oportunidades para que las empresas estadounidenses se convirtieran en proveedores. "Creo que sería de beneficio mutuo", ha subrayado.

No obstante, el empresario ha reconocido la dificultad de que la compañía china salga de la lista de entidades del Gobierno estadounidense, lo que impone restricciones a su actividad en el país y con empresas de EE.UU. "No diré que es imposible, pero es extremadamente difícil, así que básicamente, no tenemos esa expectativa", ha apuntado.

Gina Raimondo, nominada por Joe Biden como nueva secretaria de Comercio de EE.UU., afirmaba la semana pasada que actualmente no veía motivos por los que las empresas incluidas en la lista de entidades no deberían seguir allí.

Por otro lado, el fundador de Huawei ha afirmado que la compañía china "nunca venderá su negocio de consumo", que incluye el segmento de smartphones, a pesar de las dificultades para su actividad relacionadas con el veto impuesto por EE.UU., lo que llevó a Huawei a desprenderse el pasado mes de noviembre de Honor, la marca de teléfonos móviles de gama media de la compañía.

De forma paralela, ante las dificultades que debe hacer frente, el fabricante chino ha impulsado su actividad en otras áreas de negocio, incluyendo inteligencia artificial, servicios en la nube o vehículos inteligentes.

"Mi confianza crece en la capacidad de Huawei de sobrevivir (...) Pensamos que el desarrollo de nuestros nuevos negocios puede compensar el descenso de los ingresos del negocio de smartphones este año", ha señalado.