Iberdrola gana el contrato de suministro de energía renovable del Ayuntamiento de Toledo por 3 millones

Vista general de la ciudad de Toledo - IBERDROLA

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola Clientes ha resultado adjudicataria del contrato de suministro de energía eléctrica de origen renovable del Ayuntamiento de Toledo, que incluye 328 puntos de suministro y un volumen de energía de once gigavatios hora (GWh) al año, según informó la compañía.

El presupuesto anual de licitación asciende a 3.039.782 euros. A la licitación se presentaron ofertas de tres empresas, siendo Iberdrola Clientes la que obtuvo la mayor puntuación competitiva. El contrato tendrá una duración de un año.

El contrato contempla el suministro de energía eléctrica con garantías de origen cien por cien renovable, en línea con el compromiso de avanzar en un modelo energético basado en el consumo de electricidad procedente de fuentes renovables.

Esta modalidad de contratación consigue, según Iberdrola, una mayor estabilización de presupuestos y produce ahorros significativos en la facturación global de los suministros de los centros de consumo.

Además, se prestará un servicio gratuito de asesoramiento sobre actuaciones en las instalaciones eléctricas municipales orientadas a mejorar la eficiencia energética.