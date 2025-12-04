Iberdrola recibe luz verde a su inversión de 14.000 millones en redes en Reino Unido, la mayor de su historia

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán - EPDATA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, ha recibido este jueves la aprobación del organismo regulador, Ofgem, para invertir cerca de 14.000 millones de euros en sus redes en Reino Unido, principalmente en nuevas interconexiones entre Escocia e Inglaterra y Gales, según ha informado la compañía, que ha explicado que se trata de la mayor inversión comprometida por el grupo en su historia.

El regulador británico de la energía también ha aprobado hoy el marco de remuneración aplicable al transporte de electricidad hasta el año 2031, llamado 'RIIO T3', después de un proceso de interacción con todas las partes relacionadas que ha durado cerca de dos años.

Estas nuevas inversiones, que se desarrollarán hasta el año 2031, constituyen la mayor inversión realizada por el Grupo Iberdrola en su historia y supondrán multiplicar por más de 3 veces las realizadas en esta actividad en el período regulatorio anterior, en línea con los objetivos de electrificación marcados en el llamado 'Clean Power 2030 Plan' (Plan de Energía Limpia 2030) del gobierno del Reino Unido.

Los principales proyectos de este programa inversión son dos nuevas interconexiones submarinas de corriente continua de alta tensión entre Escocia e Inglaterra, 'Eastern Link 1' y 'Eastern Link 2'. Junto con otro cable submarino entre Escocia y Gales, 'Western Link 2', estos tres proyectos transportarán energía a más de 500 kilovatios (kV) a través de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones convertidoras.

El plan incrementará la capacidad de la red para incorporar nueva demanda eléctrica, fomentando la industrialización y el crecimiento económico, permitirá incorporar nueva capacidad renovable y reducirá el impacto en las facturas eléctricas de las restricciones actuales en el sistema.

IMPACTO POSITIVO DE 2.300 MILLONES ANUALES EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Se estima que el plan tendrá un impacto positivo de 2.300 millones de euros anuales en la economía del país e impulsará la creación de unos 12.000 empleos en la cadena de valor.

Para ello, la compañía ha puesto ya en marcha un plan de compras a suministradores por más de 6.000 millones de euros.

Con la aprobación de estas inversiones, el Reino Unido se consolida como el principal destino inversor del Grupo Iberdrola, con un total de 20.000 millones de euros entre 2025 y 2028, principalmente en redes eléctricas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que el incremento de la demanda eléctrica en todos los sectores, impulsado por la mayor actividad y la electrificación de los usos energéticos, "hace necesarias ingentes inversiones en nuevas infraestructuras".

"Este plan, el mayor comprometido por Iberdrola en su historia, es fruto de una política energética clara por parte del Gobierno británico y de un diálogo constructivo con el regulador, y nos permitirá seguir construyendo redes modernas, flexibles y resilientes que faciliten atender la demanda creciente, garantizar la seguridad energética e integrar más energías limpias", ha celebrado.