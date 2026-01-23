Iberia aumenta un 10% los asientos de la conexión entre Cantabria y Madrid este año

Archivo - Avión Iberia - GOBIERNO CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha firmado en Fitur con el Gobierno de Cantabria un nuevo acuerdo para aumentar un 10% la oferta de asientos de la conexión entre Cantabria y Madrid en 2026, hasta las 240.900 plazas.

De este modo, las dos ciudades están unidas por al menos tres frecuencias diarias de lunes a sábado, y las pernoctas de los aviones de Iberia en Santander pasan de cuatro a cinco, garantizando así cinco vuelos a la semana a primera hora de la mañana, ha informado la compañía.

Además, con los horarios previstos se facilita que los clientes puedan acceder al mayor número de enlaces posibles con vuelos europeos, a América Latina y Norteamérica, así como maximizar los orígenes de los viajeros procedentes del medio y largo radio.

De esta manera, la primera salida del aeropuerto santanderino se producirá a primera hora de la mañana mientras que la última llegada, procedente de Madrid, será a última hora de la noche.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha destacado al respecto que contar con diversidad de horarios y con diferentes vuelos a Madrid facilita los viajes a la capital de España en el mismo día y ofrece a los cántabros "la posibilidad de conectar desde Madrid con el mundo, y viceversa: impulsa la llegada de viajeros a Cantabria".

Por su parte, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha reconocido a Iberia como "una de las principales dinamizadoras" del aeropuerto cántabro y ha recordado la importancia que tiene para su Ejecutivo contar con una conexión que facilite los viajes de negocios e impulse el desarrollo económico y turístico.

Por su parte, el director de Ventas de Iberia para España, Portugal y el Norte de África, Antonio Linares, se ha mostrado muy satisfecho de "reforzar nuestra alianza histórica con Cantabria. "Este incremento del 10% que firmamos no es solo una cifra, sino el reflejo de nuestro compromiso con la conectividad y el desarrollo económico de la región. Queremos que el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander siga siendo una puerta de entrada clave para el turismo y los negocios", ha asegurado.

UNA CONEXIÓN HISTÓRICA

El primer vuelo entre Madrid y Cantabria despegó en julio de 1950. El 2025 se conmemoraron 75 años del inicio de las operaciones, una conexión fundamental para el desarrollo económico y social de ambas comunidades.

A lo largo de 2024 y 2025, Cantur, la empresa pública dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, encargada del fomento del turismo en Cantabria, e Iberia acordaron la realización conjunta de acciones promocionales y de marketing en soportes y medios de compañías aéreas dirigidos al mercado de Madrid, con el objetivo de promocionar Cantabria como destino turístico.