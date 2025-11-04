IBM despedirá a miles de trabajadores y para reorientar el negocio hacia la división de software

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense IBM despedirá a miles de trabajadores durante el cuarto trimestre de este año como parte de su plan de reorientación hacia sectores más rentables, como el de software.

"Revisamos periódicamente nuestra plantilla desde esta perspectiva y, en ocasiones, la reequilibramos en consecuencia. En el cuarto trimestre estamos llevando a cabo medidas que afectarán a un porcentaje bajo de un dígito de nuestra plantilla mundial", ha avisado un portavoz de IBM en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

El representante ha indicado que algunos empleados en EE.UU. podrían verse afectados por el ajuste, pero ha precisado que el número de trabajadores en el país será prácticamente idéntico al del año pasado. La empresa empleaba en todo el mundo a unas 270.000 personas al cierre de 2024.

El consejero delegado de IBM, Arvind Krishna, ha impulsado la división de software con vistas a convertirla en el segmento más importante de la compañía. Especialmente, después de que la unidad de consultoría se haya visto lastrada en los últimos años por las preocupaciones de los clientes sobre la economía.