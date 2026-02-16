Ikea gana 164 millones en España en su año fiscal 2025, un 22,4% más, y eleva un 2,8% su facturación

Archivo - FILED - 17 April 2020, North Rhine-Westphalia, Cologne: The lettering IKEA can be seen on the facade of a furniture store. Photo: Federico Gambarini/dpa - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ikea registró un beneficio neto de 164 millones de euros en España en su ejercicio fiscal 2025 (entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025), lo que supone un incremento del 22,4% respecto a un año antes, al tiempo que elevó un 2,8% su facturación, tras haber vendido 164,3 millones de productos y servicios por un valor de 1.986 millones de euros.

Asimismo, la compañía aumentó 11,2% su resultado de explotación, hasta los 130 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado.

Ikea ha subrayado que sigue afianzando su posición en el mercado español, al tiempo que mantiene alrededor de 50 millones de visitantes físicos y crece hasta los 228,3 millones en sus canales 'online'; un total de 278 millones de visitantes este año.

Precisamente en este canal mostró un crecimiento "aún más notable", generando un 11% más, con una facturación de 536,9 millones de euros, que representan la cuarta parte del negocio.

En España, Ikea realizó una nueva apuesta por generar bienestar en la comunidad en la que opera con grandes inversiones en este sentido. En concreto, más de 645.000 euros destinados a proyectos, con un impacto cifrado en 1.923 personas beneficiadas y gracias a la implicación y voluntariado por parte de 13.219 empleados y/o clientes.

Uno de los mayores exponentes, según la compañía, es el 'Plan Allen', que este ejercicio culmina sus tres años de actuación, con una inversión total de 10 millones de euros para generar cambios que supongan la transformación de la sociedad española a largo plazo.

"Ha sido un buen año en el que hemos crecido sin renunciar a estar al lado de las necesidades de los hogares españoles, bajando nuestros precios, impulsando proyectos innovadores, mejorando la experiencia de cliente y generando empleo de valor. Seguiremos trabajando en la transformación para garantizar un crecimiento que nos permita continuar bajando nuestros precios y estar cada vez más cerca de nuestros clientes para asegurar el futuro", ha destacado Carl Aaby, CEO y CSO de Ikea en España.

Este contexto de crecimiento se traslada también a la propia plantilla, formada por 9.736 personas, tras la creación de 130 nuevos empleos. También continúa comprometida con su bienestar a través de la mejora de sus condiciones económicas.

En concreto, este año destinó otros 5,4 millones de euros para ofrecer salarios y complementos más altos, que se suman a los 2,7 millones de euros del año anterior.

"Además, dentro de sus programas One IKEA Bonus y Tack! Hemos entregado 15,4 millones de euros, a repartir entre nuestros colaboradores como agradecimiento por la buena situación que atraviesa el negocio tras los resultados obtenidos este ejercicio", ha subrayado Aaby.