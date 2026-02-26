Indra asegura que "permeará" a sus socios la prefinanciación de los programas especiales de modernización

El director financiero de Indra Group, Miguel Forteza - INDRA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Indra ha asegurado que, como empresa tractora, trasladará a sus socios y proveedores la prefinanciación de los programas especiales de modernización (PEM) en defensa, una ayuda diseñada para "afrontar planes y programas muy complejos".

Así se ha expresado el director financiero de la compañía, Miguel Forteza, que ha afirmado que "el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, donde se engloban la mayoría de los PEM de las Fuerzas Armadas, supone un cambio radical al modelo anterior".

En esta línea, el directivo ha explicado que "más de dos tercios de las capacidades o de los recursos para la defensa procedía de fuera de España, mientras que con este plan al menos el 80% serán capacidades y recursos que se hagan en el país, porque se trata de construir una industria nacional de defensa".

Según ha señalado Forteza, "estos planes vienen con una prefinanciación por parte del Ministerio de Industria muy alta, un dinero que dan a las compañías para acometer planes y programas muy complejos".

CREAR ECOSISTEMA DE DEFENSA

"Ser compañía tractora quiere decir que también tenemos que permear todo ese capital al ecosistema", ha asegurado Forteza, quien ha añadido que "no están solos en esto y ese capital debe drenar para ayudar a las compañías que van a colaborar con ellos a crear este ecosistema de defensa, con sus propias necesidades de capital, de 'working capital' y 'capex', y eso es un papel fundamental".

Así se ha expresado el directivo durante una entrevista realizada este jueves en Capital Radio, recogida por Europa Press, con motivo de la presentación de unos resultados de 2025 "históricos". En este sentido, Forteza ha destacado que la compañía ha batido "todas las expectativas que tenía el mercado para los resultados de 2025, pero también las expectativas para el 'guidance', los objetivos para 2026".

"Esto es fruto de varias cosas, sobre todo del trabajo que se ha hecho, de la anticipación", ha indicado, destacando que se han anticipado en el área de defensa al 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa' para tener esas capacidades industriales y tecnológicas necesarias para afrontar todo lo que viene ahora".

Al hilo, el directivo ha afirmado que "no se han quedado esperando a que les dieran contratos, sino que se han ido anticipando, haciendo inversiones en Asturias, en Galicia, en León, en Córdoba o en Cataluña". "Cuando te preparas y pones los medios, las cosas ocurren, en este caso con un éxito muy claro", ha insistido.

UNA COMPAÑÍA DE CRECIMIENTO

En ese sentido, Forteza ha resaltado que Indra fue la compañía del Ibex que más creció el año pasado en Bolsa, un 186%, y que, por lo tanto, los accionistas han tenido un retorno por "puro crecimiento de la acción extraordinario". "Indra no es una compañía 'per se' de dividendo, sino de crecimiento", ha subrayado, para luego comentar que piensan que hay que "acompasar el extraordinario crecimiento del resultado neto con una compensación vía dividendo al accionista".

Por último, el directivo ha terminado apuntando que hay que hacer un "uso razonable del capital porque quieren seguir invirtiendo en esta compañía, que es fundamental".