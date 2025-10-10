Indra firma con Sirt un acuerdo para aumentar capacidades de ciberdefensa y del espacio y crecer en Cataluña - INDRA GROUP

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha firmado este jueves un acuerdo de intenciones con Sirt, empresa de ciberserguridad de Barcelona, para aumentar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren en el desarrollo de sistemas avanzados dirigidos a los ámbitos de ciberdefensa y del espacio.

"Este acuerdo nos permite estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber. En Indra Group ya conocíamos de primera mano a Sirt porque es uno de nuestros proveedores en Cataluña. Hemos trabajado juntos y vamos a impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas ciber están a la orden del día", ha resaltado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

"Para Sirt representa el reconocimiento al trabajo bien hecho durante estos años y la posibilidad de seguir evolucionando nuestras capacidades acompañando a un grupo líder como Indra. Nuestra intención es liderar juntos la ciberseguridad en España en un entorno exigente y retador como la ciberdefensa y el espacio" ha trasladado por su parte el director de Estrategia de SIRT, Oriol Oltra.

Según ha trasladado Indra Group en un comunicado, los equipos multidisciplinares Indra-Sirt se centrarán en el desarrollo de productos avanzados para la gestión integral de soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa. Además, colaborarán en proyectos para reforzar las capacidades de la empresa de cara a la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, incluyendo el entrenamiento para las mismas.

Esta alianza responde al "interés estratégico" de Indra Group por el arco mediterráneo y, particularmente, por Cataluña, con el objeto de "crecer y ampliar oportunidades" en los ámbitos de las comunicaciones, el espacio y la ciberseguridad.

La firma del MoU ha tenido lugar en la sede de Indra Group en Barcelona. Por parte de Indra Group ha asistido el presidente ejecutivo, Ángel Escribano; el CEO, José Vicente de los Mozos; y el director de Estrategia y M&A, Manuel Ausaverri. Por el lado de Sirt, ha firmado el director de Estrategia, Oriol Oltra.

En la actualidad Indra Group cuenta con más de 3.500 trabajadores en Cataluña y planea "crecer en todas las áreas de negocio". En el caso concreto de la ciberdefensa, antiendiendo al crecimiento del negocio, el objetivo es multiplicar por cuatro la plantilla actual en Cataluña dedicada a este ámbito. Indra Group trabaja con una red de cerca de 350 proveedores en el territorio, 130 de ellos ligados a defensa.