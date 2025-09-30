Indra nombra a Luis Mayo nuevo director de Indra Space y ficha a Teresa Busto como consejera independiente

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra ha nombrado a Luis Mayo como nuevo director de Indra Space con el objetivo de reforzar su apuesta en este ámbito en Europa, según ha informado la compañía en un comunicado.

Ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, Mayo ha presidido Galileo Sistemas y Servicios, además de haber representado a España en el consejo de administración de Galileo Industries a través de su participación activa en el desarrollo del programa Galileo.

En su formación también figuran diferentes programas ejecutivos que el directivo ha cursado en IESE Business School.

Desde 1998, además, colabora en la definición del Plan Nacional del Espacio, y desde 2020, Mayo ocupa la presidencia del comité asesor para el Programa de Soporte a la Innovación en Navegación de la Agencia Europea del Espacio (ESA), además de formar parte de órganos de referencia, como el comité asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

Con este nombramiento, Indra da un impulso a su nuevo negocio de espacio en un contexto marcado por el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la defensa y de la autonomía estratégica de Europa.

TERESA BUSTO ENTRA EN EL CONSEJO

En la reunión del consejo de administración que ha mantenido este martes, también se ha decidido nombrar a Teresa Busto, consejera de Renfe, como consejera independiente, según adelantó 'El Confidencial' y ha podido confirmar Europa Press por fuentes conocedoras del nombramiento.

De esta manera, Busto sustituirá a Ángeles Santamaría Martín, quien descartó en su momento que su salida tuviese que ver con la fusión de la compañía con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra.