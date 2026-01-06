InPost se dispara por encima del 22% en Bolsa tras recibir una propuesta indicativa de adquisición

Archivo - Punto Pack de InPost. - MENA-SAMBIASI-SENSOGRAPHY - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de InPost, la compañía polaca de logística para el comercio electrónico, suben un 23,21% después de confirmar haber recibido una propuesta indicativa relativa a una potencial adquisición de la totalidad de las acciones de la firma.

En un comunicado remitido este martes a la Bolsa de Luxemburgo, la compañía afirma que ha constituido un comité especial que estudiará detenidamente todos los aspectos de una posible transacción, si bien no ha revelado detalles sobre el oferente o el precio.

Asimismo, la empresa de logística aseguró haber realizado el anuncio "a la vista de la reciente evolución de la cotización y el volumen de negociación", aunque no garantiza que la operación avanzada se lleve a cabo.

InPost cuenta con una capitalización bursátil de unos 5.800 millones de euros. La firma adquirió en julio la española Sending, la compañía de transporte urgente y logística especializada en envíos a domicilio, con el fin de fortalecer su red nacional y la oferta de servicios en la región Iberia.