Inversores presentan un plan para evitar la nacionalización de Thames Water ante la llegada de Burnham al Gobierno

Thames Water. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

London & Valley Water (L&VW), consorcio de 100 inversores institucionales que poseen más de 17.000 millones de libras esterlinas (unos 20.000 millones de euros) de deuda de clase A y súper senior de Thames Water --la mayor compañía británica de suministro y tratamiento de aguas--, ha presentado un plan para que el Gobierno incremente su peso en la compañía sin llegar a su nacionalización, en un contexto marcado por la llegada del nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham.

De esta manera, han ofrecido una "participación dorada" del Ejecutivo británico en la compañía con el que los inversores se comprometen a asumir nuevos compromisos "significativos" para otorgar mayores controles y supervisión a los miembros del Gobierno.

"El consorcio reconoce que el nuevo Gobierno, liderado por el Primer Ministro Andy Burnham, desea que las empresas de agua ejerzan un mayor control y participación pública a nivel local para fortalecer la rendición de cuentas en la protección de la inversión y la implementación de mejoras", reza un comunicado del grupo de inversores.

Así, ha destacado que existen inversores para aportar un total de 10.000 millones de libras (11.700 millones de euros) de capital nuevo que Thames Water necesita "urgentemente" para lograr la recuperación.

Igualmente, L&VW ha indicado estar "deseoso" de dialogar con los nuevos ministros para debatir sus prioridades y presentar una propuesta revisada que garantice el cumplimiento de la normativa medioambiental, la limpieza más rápida de los ríos y la protección de un suministro resiliente y agua potable limpia.

"Thames Water es una empresa de importancia nacional, y esperamos colaborar con el nuevo Gobierno para lograr una solución a largo plazo que proporcione un mayor control público y el mejor resultado para los clientes. Seguimos creyendo que el plan L&VW es, con mucho, la vía más rápida y fiable para resolver los complejos problemas de Thames Water y mejorar los resultados para los clientes y el medio ambiente, y lo consigue sin ninguna financiación gubernamental ni coste para los contribuyentes", ha destacado un portavoz de la compañía.