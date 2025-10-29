Iryo ahorra 3,4 millones de euros en dos años tras digitalizar todas sus compras

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iryo ha ahorrado 3,4 millones de euros y ha logrado más de un 200% de retorno de inversión (ROI) en dos años tras completar al 100% el proceso de digitalización de sus operaciones de compra, ha informado este miércoles el operador ferroviario de alta velocidad.

La compañía ha señalado que, tras su asociación con Jaggaer, sus licitaciones y compras trazadas con esta tecnología han crecido hasta llegar al 100%. Al mismo tiempo y en idéntico periodo, las compras 'back the door' han disminuido también en un 100%.

"Actualmente tenemos una visión analizada completa del 47% de los proveedores del portal que crece día a día. El objetivo es llegar al menos al 60% a finales de 2025", ha asegurado Ares Puivecino, jefa de Compras de Iryo.

La empresa ha pasado de gestionar 30 procesos de negociación en 2024 a 154 en lo que llevamos de año. "En un contexto de alta competitividad en nuestro sector, la digitalización no sólo disminuye drásticamente los tiempos administrativos, sin incrementar el equipo de compras, sino que además favorece la transparencia y el mayor acceso de proveedores a cada concurso", ha agregado Puivecino.

Para la compañía, el cambio de usar una metodología de compras tradicional a una plataforma digital "ha mejorado su eficiencia operativa del proceso de cualificación, y la gestión del riesgo, detectando riesgos legales, financiero, reputacionales y de cumplimiento normativo".

La compañía ha afirmado que esta "elevada trazabilidad y transparencia" para auditorías la ha permitido reaccionar ante cambios o, por ejemplo, sanciones, con mayor antelación.

El departamento de compras de Iryo inició su actividad en noviembre de 2022, sin procedimientos ni estándares de trabajo. En su primera evaluación se estableció como prioritario desarrollar una herramienta digital de compras que facilitara la centralización de las compras, la gestión y el control del proceso, la transparencia, la generación de KPIs (indicadores clave de rendimiento) y el análisis predictivo de datos para elaborar estrategias.

En busca de una solución tecnológica que abordara esos desafíos, el operador ferroviario eligió la solución de Jaggaer en junio de 2023. Actualmente, la compañía ha logrado automatizar procesos mediante el uso de robots e Inteligencia Artificial, que reducen los tiempos de gestión administrativa.

Tras la digitalización de sus compras, Iryo ha emprendido otros pasos y proyectos de mejora, entre ellos, la conexión de Jaggaer con SAP, que estará completada en diciembre de 2025.

También para finales de año, tiene previsto completar la modificación del proceso de registro y homologación de proveedores para mejorar la eficacia del proceso.

En la primera mitad de 2026, Iryo realizará también la optimización del portal de compras, así como un proyecto de mejora continua de proveedores. Y para finales de 2027 prevé culminar un proyecto de mejora de categorías de compra para optimizar las estrategias de compra.