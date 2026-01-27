Italia recibe los 4 primeros blindados del programa adjudicado a la 'joint venture' de Leonardo y Rheinmetall

Archivo - Acto de entrega de las primeras cuatro unidades del blindado Lynx fabricado por Leonardo Rheinmetall Military Vehicles - LEONARDO RHEINMETALL MILITARY VEHICLES - Archivo

El Ministerio de Defensa de Italia ha recibido este martes los cuatro primeros blindados del programa estatal de modernización militar 'A2CS Combat', encargado a comienzos del pasado noviembre a Leonardo Rheinmetall Military Vehicles --la 'joint venture' de la transalpina Leonardo y la alemana Rheinmetall-- y contempla, en principio, la fabricación de un total de 21 vehículos de combate.

De los 21 blindados que se entregarán en el marco de este programa, cinco son el Lynx KF-41 de Rheinmetall con torreta Lance y los otros 16 vehículos incluyen una nueva configuración y están equipados con el mismo chasis y con la torreta Hitfist de 30 milímetros de calibre de Leonardo.

El acuerdo también incluye la modernización de toda la flota a esta última configuración, así como la incorporación de 30 vehículos opcionales adicionales y sistemas de entrenamiento y simulación.

El programa 'A2CS Combat' del Gobierno italiano contempla la compra de 1.050 blindados y, junto con el de tanques de batalla principales, servirá para renovar la flota de vehículos militares pesados del país.

"El escenario internacional exige una defensa en constante evolución, capaz de garantizar la seguridad del país y salvaguardar los intereses nacionales. Esto exige un modelo moderno, flexible y fiable, basado en altos niveles de preparación operativa, personal cualificado y capacidades tecnológicas avanzadas", ha destacado el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, en el acto de entrega de las primeras unidades en la localidad romana de Montelibretti.

"En este marco, se entrega al Ejército italiano el vehículo blindado Lynx, fruto de la cooperación industrial italo-alemana, con el objetivo de fortalecer los sistemas terrestres mediante la introducción de plataformas de vanguardia", ha añadido.

Los blindados Lynx pueden desempeñar múltiples funciones, como vehículo de combate de infantería, para el transporte de tropas, como puesto de mando móvil y también como ambulancia.