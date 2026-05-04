Jefferies reitera su recomendación de compra para Aena y sitúa su precio objetivo en 29,50 euros por acción

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante la presentación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) correspondiente al período 2027-2031, en la sede de Aena, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios financieros Jefferies ha reafirmado este lunes su recomendación de "compra" sobre las acciones de Aena, al considerar que el gestor aeroportuario español se posiciona como el valor más sólido del sector en Europa en un entorno marcado por la incertidumbre económica y el encarecimiento de la energía.

En su último análisis de mercado, los analistas de la entidad califican de "excesivamente prudente" la corrección cercana al 10% que ha experimentado la cotización de la compañía desde finales de febrero.

Según el informe, el perfil defensivo de Aena, sumado a unas perspectivas de tráfico favorables y a la proximidad de hitos regulatorios clave, justifica mantener una valoración optimista con un precio objetivo de 29,50 euros por acción.

A pesar de que el gestor registró un aumento del gasto operativo del 7,7% en el primer trimestre debido a la renovación de contratos y mayores costes de personal, Jefferies destaca que Aena mantiene una resiliencia superior a la de sus competidores continentales como Fraport o Aeroports de Paris (ADP).

Los analistas estiman que la sensibilidad de Aena ante una caída del tráfico es significativamente menor, con una dilución del beneficio por acción de apenas el 1% o 2% frente al 4% o 5% que sufrirían sus competidores europeos.

La firma mantiene su previsión de crecimiento del tráfico de pasajeros en un 3% para el ejercicio 2026, apoyándose en la fortaleza de España como destino turístico de bajo coste y su escasa dependencia de los mercados asiáticos.

En términos financieros, Jefferies proyecta que la compañía alcance unos ingresos de 6.989 millones de euros y un Ebitda de 4.076 millones para dicho año, ofreciendo además una atractiva rentabilidad por dividendo del 5,6%.

Finalmente, el informe señala que cualquier posible ajuste a la baja en las estimaciones de beneficio por la inflación de costes se verá compensado "por el buen desempeño de las áreas de inmobiliario e internacional".

Jefferies concluye que Aena sigue siendo su opción preferida dentro del sector aeroportuario, señalando la próxima actualización de la CNMC sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) como un "catalizador positivo" para el valor en el corto plazo.