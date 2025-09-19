Jordi Llach y Cristina Piñol, nuevos vicepresidentes de FIAB

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de dirección de la Federación de Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, en su última reunión ordinaria, ha acordado el nombramiento de Jordi Llach, director general de Nestlé España, como nuevo vicepresidente de Competitividad y Sostenibilidad; y de Cristina Piñol, directora general para España y Portugal de AB Mauri, como vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de la Federación.

Llach y Piñol asumen las dos vicepresidencias vacantes tras la salida del consejo de dirección de FIAB, el pasado mes de junio, de Judith Viader, directora general de Frit Ravich, y de Agustín Gregori, CEO de Grefusa.

Por su parte, José Armando Tellado, CEO de Central Lechera Asturiana y Capsa Food, ocupa la vicepresidencia del área de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de FIAB desde febrero de 2024.

El presidente de la Federación, Ignacio Silva, ha destacado que, con "su experiencia y conocimientos", ambos nombramientos van a contribuir a impulsar el papel de FIAB como "representante de los intereses del primer sector industrial del país".