Kevin Massie dimite como consejero de Logista

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Administración de Logista Integral ha aceptado este jueves la renuncia presentada por Kevin Massie de su cargo de consejero de la entidad, con efectos desde hoy, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Massie desempeñaba el cargo de consejero dominical, al representar en el órgano de administración de la compañía a Imperial Brands Plc, accionista mayoritario indirecto de la sociedad.

La entidad ha querido agradecer a Kevin Massie, que fue nombrado consejero dominical el 1 de septiembre de 2025, los servicios prestados durante este tiempo en el que ha sido consejero de la compañía.