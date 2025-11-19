Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EEUU, dimite como consejero de OpenAI tras sus mensajes con Epstein

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la Presidencia de Bill Clinton, dejará su puesto en el consejo de administración de OpenAI como parte de su retiro de la vida pública, que había comunicado este lunes, después de que fuesen difundidos una serie de mensajes cruzados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido renunciar al consejo de administración de OpenAI", ha confirmado Summers, de 70 años, en un comunicado, recogido por la prensa estadounidense, donde agradece "la oportunidad de haber servido" y expresa su entusiasmo respecto del "potencial de la compañía", añadiendo que "espera con interés seguir su progreso".

De su lado, el consejo de administración de OpenAI, la 'startup' responsable de ChatGPT, ha confirmado la renuncia de Larry Summers al que agradece "sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó al consejo".

Summers entró a formar parte hace dos años del consejo de OpenAI, después del cisma en el seno de la compañía que provocó la salida y posterior restitución de Sam Altman como consejero delegado de la firma que ayudó a fundar en 2015.

Este lunes, el influyente economista, que entre 1993 hasta 2001 desempeñó varios cargos en el Ejecutivo liderado por Clinton, anunció su retirada de la vida pública, aunque aseguró que continuaría cumpliendo con sus obligaciones docentes. "Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado", afirmó.

Su decisión se produjo después de que el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes difundiera el pasado miércoles correspondencias de correos electrónicos de Epstein con varias personas, entre ellas su expareja Ghislaine Maxwell --condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales-- y que incluían decenas de mensajes cruzados entre Epstein y Summers.

En los últimos días, el exsecretario del Tesoro de EEUU ha renunciado a varios cargos públicos, incluidos los de miembro de la junta directiva del Centro para el Desarrollo Global, donde era presidente; el Instituto Peterson de Economía Internacional; el Laboratorio de Presupuesto de Yale y el Proyecto Hamilton de la Institución Brookings.

Asimismo, la Universidad de Harvard, donde es profesor y anteriormente fue rector, anunció esta semana que llevará a cabo una investigación sobre los vínculos que Summers y otros funcionarios de la universidad mantuvieron con Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias, según recoge 'The New York Times', que no renovará el contrato de Summers como colaborador de la sección de Opinión.