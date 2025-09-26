Letonia encarga a Rheinmetall construir una fábrica de munición de artillería e invertirá 275 millones

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Letonia ha encargado a la armamentística alemana Rheinmetall la construcción en el país de una fábrica de munición de artillería de calibre 155 milímetros (mm), un proyecto en el que se invertirán 275 millones de euros, según ha informado la empresa germana en un comunicado.

La planta estará operada por una 'joint venture' entre Rheinmetall (51%) y la Corporación Estatal de Defensa de Letonia (49%), su construcción arrancará en la primavera de 2026 y la producción comenzará un año después.

"Con el establecimiento de su propia planta de producción de munición de 155 mm, Letonia da un paso más en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa y en la expansión de su soberanía en este ámbito. La munición producida garantizará el suministro a las Fuerzas Armadas de Letonia, reforzará la seguridad de las cadenas de suministro y estará disponible para los países socios", ha detallado Rheinmetall.

La fábrica producirá "decenas de miles de proyectiles de artillería" al año y creará en torno a 150 empleos directos, a lo que se suma que empresas regionales se integrarán en la cadena de valor de la planta.

Cabe destacar que a finales de 2024 Rheinmetall recibió un encargo similar por parte de Lituania para construir una planta de municiones para proyectiles de artillería.

La construcción de la fábrica en Lituania comenzará "en unas semanas" en el municipio de Baisogala, en el centro del país, y su diseño es similar al de la planta que se instalará en Letonia.