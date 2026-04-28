Licencia de obras para un hotel de siete plantas y 120 habitaciones junto al Palacio de Congresos de Sevilla

Archivo - Estructura de hormigón en una parcela próxima a Fibes, en foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo autorizará este martes la licencia de obras para levantar un hotel en una parcela próxima al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), ocupada desde hace años por una enorme estructura de hormigón que correspondía a un proyecto que, finalmente, no se realizó, y que es conocida como el 'esqueleto' de Sevilla Este.

La licencia que se otorga es para un hotel de dos estrellas de 120 habitaciones y 37 plazas de aparcamiento, situado en la parcela número 18 del Sector EMU-4 del Plan Parcial de Ordenación número 2 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, esquina con la calle Astrónomo José Luis Comellas, según se detalla en el orden del día consultado por Europa Press.

Esta parcela se divide en dos zonas donde se proyectarán tres edificios de usos diferentes. Se trata de una parcela irregular, aunque muy próxima a una forma rectangular, con una curvatura en sentido longitudinal adaptándose al trazado del vial principal desde el que se accede.

El edificio objeto de este proyecto se situará al sureste de la parcela. El inmueble se desarrolla en siete plantas sobre rasante y una planta castillete para acceso privado a cubierta.

En este edificio de uso terciario se proyecta el citado establecimiento hotelero mientras que, en el colindante, se proyecta una residencia de alojamiento estable.