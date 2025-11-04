Lidl prosigue con su expansión en España con la apertura de 5 tiendas en noviembre tras invertir 25 millones

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lidl prosigue con su expansión en España de forma "sostenida y sostenible" con la inauguración de cinco nuevos supermercados a lo largo del mes de noviembre tras invertir 25 millones de euros, según informa la enseña en un comunicado.

En concreto, la cadena de supermercados abrirá las puertas en este mes de nuevos espacios que estarán ubicados en las localidades de Navalcarnero (Comunidad de Madrid), L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña), Jaén (Andalucía), Alhaurín de la Torre (Andalucía) y Salamanca (Castilla y León).

De esta forma, la puesta en marcha de estos puntos de venta supondrá la creación de más de más de 120 empleos estables y de calidad. En conjunto, estas actuaciones supondrán para la compañía disponer de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial adicional, consolidando una red que ya supera los 700 puntos de venta en España.

Así, los clientes de la marca podrán encontrar en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, que abarca una extensa variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza. Todo ello complementado con una oferta de referencias regionales, exclusivos productos de bazar y las habituales semanas temáticas de alimentación internacional.

Lidl ha señalado que la materialización de estas aperturas es clave para la continuación de su plan de expansión en España, que se rige por criterios de sostenibilidad y una visión a largo plazo para fortalecer su presencia nacional.

La hoja de ruta de la compañía para el ejercicio fiscal 2025 contempla una inversión destinada a la inauguración de una cifra cercana a 50 establecimientos en toda España. De estos, alrededor de 40 puntos serán de nueva creación y los restantes se centrarán en la modernización y ampliación de centros existentes con el fin de mejorar la experiencia de compra.

Además, la cadena ha reforzado su infraestructura logística con la apertura reciente de un centro en Constantí (Tarragona) y la puesta en marcha de las instalaciones de Martorell (Barcelona), proyecto que representa la inversión logística más significativa de Lidl en el país en sus más de 30 años de historia.