Lidl reclama el Corredor Mediterráneo para impulsar la competitividad del futuro

VALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Lidl en España, Claus Grande, ha hecho un llamamiento para que se active el Corredor Mediterráneo, la red ferroviaria de alta capacidad y alta velocidad que busca conectar la costa mediterránea de España, desde Algeciras hasta la frontera con Francia, con el resto de Europa, para impulsar la competitividad del futuro.

"Hay que salir del armario, como se ha dicho esta mañana, y por eso demandamos el Corredor Mediterráneo, que necesitamos ya no solo por pura eficiencia y seguridad de las cadenas logísticas, sino para mirar la competitividad del futuro, porque ya vamos tarde", ha asegurado Grande durante su participación en el Congreso de Gran Consumo de Aecoc, que se está celebrando en el Roig Arena de Valencia.

El directivo de la cadena alemana ha reafirmado el "compromiso" de Lidl con España y apela a "abordar juntos" retos como los climáticos, pero también sociales como el absentismo laboral o la escalada de guerras comerciales y la "alta carga burocrática y fiscal" que sufren las empresas. "Son temas que están en la agenda, que nos preocupan y afectan", ha señalado.

"España se consolida como un partner estratégico de todo el grupo, ya que mucho de lo producido está en nuestros lineales en Alemania, Finlandia o Grecia. No existe en Europa otra industria agroalimentaria que pueda ofrecer ese nivel de calidad como la nuestra y por eso arrasa el producto español en todas las tiendas de Europa y Estados Unidos", ha recalcado.