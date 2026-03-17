Lowi lanza nuevos bonos de 'roaming' para Estados Unidos, Marruecos y Andorra

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora de telecomunicaciones Lowi ha lanzado sus nuevos bonos de 'roaming' para Estados Unidos, Marruecos y Andorra, tres destinos cada vez más demandados en los planes de los viajeros, según ha informado este martes en un comunicado.

En concreto, los nuevos bonos permiten a los clientes gestionar la conectividad de su viaje de forma anticipada y adaptarla a la duración necesaria, gestionándolo desde la aplicación móvil de 'Mi Lowi'.

Para Andorra y Estados Unidos, la operadora ha establecido un límite de 1 gigabyte (GB) diario y ofrece tres bonos distintos: 5 GB para cinco días por 12 euros, 15 GB para quince días por 32 euros y 30 GB para treinta días por 42 euros.

En el caso de Marruecos, los bonos disponibles son de 5 GB para cinco días por 15 euros, 15 GB para quince días por 42 euros y 20 GB para treinta días por 55 euros.

Con esta nueva propuesta, la operadora continúa evolucionando su portfolio de productos con soluciones pensadas para aportar valor real en el día a día.

En este caso, ofreciendo una forma "sencilla y flexible" de mantenerse conectado durante los viajes, ya sea para orientarse en una nueva ciudad, compartir experiencias en tiempo real o seguir en contacto con amigos y familiares.

Con este lanzamiento, Lowi refuerza que su apuesta va más allá del precio: se trata de ofrecer soluciones que aporten tranquilidad, flexibilidad y libertad, para que cada cliente pueda disfrutar de sus viajes plenamente conectado y sin renunciar a nada.