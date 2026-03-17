Lowi lanza nuevos bonos de 'roaming' para Estados Unidos, Marruecos y Andorra

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre
Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 17 marzo 2026 11:06
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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora de telecomunicaciones Lowi ha lanzado sus nuevos bonos de 'roaming' para Estados Unidos, Marruecos y Andorra, tres destinos cada vez más demandados en los planes de los viajeros, según ha informado este martes en un comunicado.

En concreto, los nuevos bonos permiten a los clientes gestionar la conectividad de su viaje de forma anticipada y adaptarla a la duración necesaria, gestionándolo desde la aplicación móvil de 'Mi Lowi'.

Para Andorra y Estados Unidos, la operadora ha establecido un límite de 1 gigabyte (GB) diario y ofrece tres bonos distintos: 5 GB para cinco días por 12 euros, 15 GB para quince días por 32 euros y 30 GB para treinta días por 42 euros.

En el caso de Marruecos, los bonos disponibles son de 5 GB para cinco días por 15 euros, 15 GB para quince días por 42 euros y 20 GB para treinta días por 55 euros.

Con esta nueva propuesta, la operadora continúa evolucionando su portfolio de productos con soluciones pensadas para aportar valor real en el día a día.

En este caso, ofreciendo una forma "sencilla y flexible" de mantenerse conectado durante los viajes, ya sea para orientarse en una nueva ciudad, compartir experiencias en tiempo real o seguir en contacto con amigos y familiares.

Con este lanzamiento, Lowi refuerza que su apuesta va más allá del precio: se trata de ofrecer soluciones que aporten tranquilidad, flexibilidad y libertad, para que cada cliente pueda disfrutar de sus viajes plenamente conectado y sin renunciar a nada.

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