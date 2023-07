LoxamHune logra un Ebitda de 35 millones el primer semestre, un 44% más

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

LoxamHune, filial en España Y Portugal de Grupo Loxam, alquilador de maquinaria en Europa, logró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 34,8 millones de euros en sus operaciones durante el primer semestre de de este año, un 44% más que el mismo periodo del año pasado.

Estos datos los atribuye la empresa principalmente al control de costes y a la mejora de su servicio con un "precio adecuado".

Asimismo, el grupo ha informado de que todas las áreas de la empresa crecen al menos el 15% respecto a 2022 (en especial Portugal, con un 53%), así como las líneas de negocio, destacando el alquiler de maquinaria ligera y 'Do It Yourself' (DIY) que duplica las ventas del año pasado gracias a las nuevas aperturas y a los acuerdos con Leroy Merlin y Bauhaus.

Loxam Hunes explica que los resultados de esta primera mitad del año incluyen la integración el 1 de mayo de Talleres Arteixo, adquirida en julio de 2022.Una operación con la que complementa su actual red en la zona noroeste de España.

La empresa señala que el incremento tiene como causa principal el récord de inversión en el año 2022, 50 millones de euros, para la renovación del parque de maquinaria, así como los 41 millones previstos para este 2023.

El grupo indica en un comunicado que, con la finalización del primer semestre del año también se culminan los primeros seis meses de gestión de la última compañía adquirida en 2022 por el Grupo Loxam, HR Aluguer de Equipamentos (HRE), en Portugal.

De esta forma, y junto con Hune Aluguer, que ya operaba bajo la marca LoxamHune, en Portugal alcanza una facturación de 9,7 millones de euros y un Ebitda de 5,2 millones, (53,7%) creciendo un 72% respecto al 2022 en el total de las dos compañías.

"Estas cifras hacen presagiar que este año superaremos los 160 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de más del doble del presupuestado", afirma el director general de LoxamHune, Luis Ángel Salas.

Por último, LoxamHune informa de que está trabajando ya en la apertura de una delegación con maquinaria generalista y de elevación en la provincia de Huelva y en el traslado a mejores instalaciones de las delegaciones de Vic y La Roca, esta última dedicada exclusivamente a la línea de negocio de módulos.