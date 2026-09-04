Lululemon cae un 18% en Bolsa tras reducir su beneficio trimestral un 11,3% y revisar a la baja previsiones

Archivo - Personas practicando deporte en la calle. - LULULEMON - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lululemon Athletica, la firma textil canadiense conocida por sus mallas de yoga y pilates, obtuvo un beneficio neto de 329 millones de dólares (283 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 2 de agosto, un 11,3% menos que lo registrado hace un año, lo que ha provocado que las acciones de la compañía caigan hasta un 18% en las operaciones previas a la apertura del mercado, también arrastradas por la rebaja de sus previsiones anuales.

Los ingresos de Lululemon alcanzaron los 2.415 millones de dólares (2.077 millones de euros), un 4,3% menos que el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el beneficio por acción se situó en los 2,92 dólares (2,51 euros), frente a los 3,10 dólares (2,67 euros), un 5,8% menos.

Además, la compañía ha ejecutado recompras de 2,7 millones de acciones durante este trimestre por valor de 330 millones de dólares (284 millones de euros).

Las perspectivas publicadas por Lululemon para el resto del ejercicio y el próximo trimestres han causado preocupación a los inversores, disparando su desplome en Bolsa.

La compañía estima que los ingresos del tercer trimestre se situarán entre los 2.290 y 2.320 millones de dólares (1.970 y 2.000 millones de euros), lo que supondría un descenso interanual de entre el 10% y el 11%, mientras que el beneficio por acción se espera en una horquilla de 0,93 a 0,98 dólares (0,80 y 0,84 euros).

Para el conjunto del año 2026, la firma actualizó sus pronósticos ingresos que alcanzarían un rango entre los 10.350 y 10.500 millones de dólares (8.900 y 9.035 millones de euros), lo que representaría una caída de entre el 5% y el 7% respecto al ejercicio anterior.

De esta manera, los títulos de Lululemon han llegado a superar una caída del 18% en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, alcanzando los 99 dólares por acción mientras que en la jornada anterior cerraron a un precio de 121 dólares.

"Si bien seguimos afrontando algunos desafíos, estamos adoptando un enfoque prudente con nuestra revisión de las previsiones para todo el año. Nuestros equipos siguen centrados en acelerar el crecimiento mediante el fortalecimiento de nuestra oferta de productos, el aumento de nuestras inversiones en marketing y una gestión de gastos rigurosa. De cara al futuro, confiamos en la solidez de la marca Lululemon, la estrecha relación que mantenemos con nuestros clientes y embajadores, y las importantes oportunidades que vemos para impulsar el crecimiento a largo plazo", ha sostenido la co-CEO y directora financiera, Meghan Frank.