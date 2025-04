Madrid se convierte en el epicentro de la gastronomía y de los productos de alta gama con el Salón Gourmets

Se mostrarán más de 55.000 productos exclusivos llegados de todas las partes del mundo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 38 Salón Gourmets se llega a Madrid desde este lunes al 10 de abril en seis pabellones con 2.100 expositores, más de 1.000 actividades y 55.000 productos de todo el mundo, entre ellos 2.000 novedades, de las que más de 900 serán ecológicas, convirtiendo a la capital en el epicentro de la gastronomía mundial y de los productos de alta gama.

En concreto, la feria, que será inaugurada mañana por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, contará con diferentes áreas temáticas que albergan las tradicionales el Túnel del Vino y el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), dos espacios dedicados a disfrutar de algunos de los tesoros más preciados de la despensa española.

El primero es ya un tradicional espacio que durante sus 28 ediciones ha ofrecido la posibilidad de catar los mejores monovarietales del país, con 58 zonas vinícolas representadas. Hasta 358 vinos serán seleccionados por los técnicos del Ministerio de Agricultura junto al Comité de Cata de la Guía de Vinos Gourmets, pertenecientes a 277 bodegas con 22 variedades de uvas.

Por su parte, el Túnel del AOVE es un espacio dedicado a la cultura del Aceite de Oliva Virgen Extra, donde el visitante puede conocer y catar las marcas de calidad diferenciada de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Los asistentes podrán informarse sobre todos los aspectos de cada AOVE, degustando más de cien variedades que encontrarán en este espacio.

También destaca el Túnel del Queso, un espacio dentro del Salón Gourmets donde los visitantes podrán conocer los métodos de producción, los lugares de origen y las técnicas, la mayoría tradicionales, de los mejores quesos españoles.

Expertos queseros guían a los visitantes a través de múltiples mesas donde se exhiben los quesos finalistas de la 15ª edición de GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España 2025. De los 895 inscritos que se han presentado a la competición, un jurado compuesto por 60 catadores elige cinco finalistas en cada una de las 20 categorías.

Además, el Ministerio de Agricultura estará presente en esta cita a través de 'El País Más Rico del Mundo', un espacio gastronómico en el que disfrutar de 'showcookings', conferencias y presentaciones con los productos de calidad de la gastronomía española.

NUEVE ESCENARIOS

En esta nueva edición, Salón Gourmets contará con un total de nueve escenarios, donde tendrán lugar show cookings, catas, mesas redondas, campeonatos y concursos sobre las últimas novedades del sector agroalimentario, incluidos algunos espacios dedicados a poner en valor la riqueza gastronómica española.

Entre ellos destaca el de Andalucía, que presenta su marca de calidad agroalimentaria bajo el paraguas 'Gusto del Sur', donde promocionará durante estos cuatro días los productos agroalimentarios y pesqueros de las más de 200 empresas y entidades presentes en el stand de Andalucía y una, en exclusiva, donde los alimentos andaluces amparados por alguna figura de calidad diferenciada ligada al origen (DOP, IGP o ETG) serán los protagonistas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid volverá a contar en esta edición con su propio escenario, que pondrá en valor la gastronomía de la región. Entra muchas otras actividades, este escenario albergará el V Concurso de la Mejor Torrija de Restauración de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), así como el IV Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de la Comunidad, en colaboración con Hostelería de Madrid.

Mientras que la Comunidad Valenciana será la región invitada en esta edición, donde desplegará la riqueza de su producción agroalimentaria y vitivinícola, durante toda una jornada, en ponencias, exposiciones, degustaciones y show cookings.

Además, durante estos cuatros días el Salón Gourmets se convertirá en el escenario perfecto para descubrir propuestas originales, desde aceites infusionados e innovaciones queseras, hasta cervezas artesanales y dulces inesperados.

Así, la almazara Castillo de Canena presentará su gama de aceites del Siglo XXI, una invitación a redescubrir el AOVE a través de combinaciones inesperadas, como el arbequina infusionado con plancton junto al chef tres estrellas Michelin, Ángel León, o el arbequina finalizado en barrica de amontillado, afinado en botas de Bodegas Lustau.

Estrella Galicia, cerveza oficial de Salón Gourmets, acompaña un año más esta gran cita gastronómica, donde las propuestas artesanales también encuentran su espacio. Esta edición reúne un gran repertorio de IPAs, Pale Ales, Lagers, Strong Ales y Sour Beers, una muestra de la diversidad y riqueza del panorama cervecero nacional.

Una cita en la que se llevarán a cabo los habituales concursos y otros nuevos que se suman en esta edición. Así, se celebrarán los grandes clásicos como el 31º Concurso de Cortadores de Jamón/Dehesa de Extremadura, el 17º Campeonato de España de Abridores de Ostras-Écailleurs/Sorlut/Grupo Gourmets y un imprescindible como el 15º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España, con el apoyo del ICEX.

Entre las nuevas propuestas destacan el Concurso Merluza do Pincho Challenge by Xunta de Galicia, el Certamen Cocina Atlántica by Xunta de Galicia, el Campeonato de Sabores de Carne de Caza Mayor by Bergara Foundation y el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga.