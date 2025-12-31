Qué supermercados abren en Nochevieja y Año Nuevo: horario de Mercadona, Carrefour, Día, Supercor y otras tiendas

Un supermercado - FRANKI CHAMAKI - UNSPLASH

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con las festividades de finales de diciembre que dan paso al Año Nuevo, muchos ciudadanos están de vacaciones y se encuentran con tiendas cerradas. Buscar alimentos básicos como una barra de pan o un cartón de leche puede convertirse en una tarea laboriosa si el establecimiento al que se acude regularmente decide cerrar sus puertas.

Muchos supermercados permanecerán abiertos, pero con horarios modificados tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, por lo que conviene comprobar los horarios de apertura antes de salir de casa.

MERCADONA: HORARIOS REDUCIDOS

Esta cadena de tiendas española conserva su política de empresa, según la cual cierra sus tiendas los domingos y en festivos. Sin embargo, al caer Nochevieja este año en miércoles, Mercadona conserva su horario habitual de apertura a las 09:00, pero adelanta el cierre a las 19:00, un par de horas antes de lo habitual. No obstante, cerrará sus puertas todo el día el 1 de enero. Los horarios de cada tienda se pueden consultar aquí.

CARREFOUR ESTARÁ ABIERTO, PERO CON EXCEPCIONES

La mayoría de los centros de Carrefour (Express, Market e hipermercados) permanecerán abiertos tanto en Nochevieja como en Año Nuevo, aunque cada centro cuenta con un horario diferente y algunos cerrarán sus puertas el día 1 de enero. Dado que Nochevieja no es festivo nacional, la mayoría de centros conservarán sus horarios habituales. Sin embargo, se recomienda comprobar en la página web oficial los horarios de apertura el día de Año Nuevo para asegurarse de que el centro que tiene más cercano está abierto.

DIA: DESCANSO EN AÑO NUEVO

En Nochevieja, la mayoría de Días abren con su horario habitual, desde las 09:00 hasta las 21:30, aunque estos horarios pueden variar levemente en función de la zona y la ciudad. Similar a Mercadona, Dia cierra sus locales el día de Año Nuevo, pero la mejor forma de comprobar sus horarios es a través de su página web.

EL GRUPO EL CORTE INGLÉS

Los supermercados bajo el paraguas de El Corte Inglés (Supercor e Hipercor) abrirán sus puertas en Nochevieja, aunque algunos presentarán modificaciones en sus horarios habituales. La apertura el 1 de enero también dependerá de la ciudad, aunque muchos permanecerán cerrados. Se recomienda confirmar los horarios de Hipercor aquí y de Supercor aquí.

LIDL Y ALDI

La mayoría de tiendas de la cadena alemana de Lidl abrirán con su horario habitual este miércoles, especialmente en núcleos turísticos. Sin embargo, muchos de estos supermercados permanecerán cerrados el 1 de enero para permitir el descanso de trabajadores. Los horarios específicos de cada tienda pueden consultarse en su página web.

De forma similar, Aldi permanecerá cerrado el día de Año Nuevo, pero abrirá sus puertas el 31 de diciembre. No obstante, sus horarios se verán modificados este día, ya que la mayoría abrirán en su horario habitual, generalmente a las 9:00, pero cerrarán antes de lo habitual. Consulta el horario del Aldi más cercano aquí.