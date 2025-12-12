Maersk nombra nuevo director financiero a Robert Erni

Archivo - FILED - 10 January 2023, Baden-Wuerttemberg, Horb am Neckar: A container with the logo of A. P. Moller-Maersk Group stands at the Black Forest Terminal (BFT) site. Photo: Silas Stein/dpa - Silas Stein/dpa - Archivo

MADRID 12 Dic.

El consejo de administración de A.P. Moller-Maersk ha nombrado como nuevo director financiero a Robert Erni, que sucede en el cargo a Patrick Jany, quien desempeñaba esta responsabilidad desde 2020, según ha informado la empresa propietaria de la segunda mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores.

No obstante, para garantizar un traspaso de poderes sin contratiempos durante el primer trimestre, Patrick Jany supervisará el cierre del ejercicio 2025 y el informe anual, que se dará a conocer el 5 de febrero de 2026.

Robert Erni, de nacionalidad suiza, cuenta con más de 30 años de experiencia en funciones financieras en el sector logístico global, incluyendo una trayectoria de 20 años en Kuehne+Nagel, tras lo que fue director financiero del Grupo Panalpina, hasta que la compañía fue adquirida por DSV, y más recientemente, fue director financiero del Grupo Dachser, uno de los principales proveedores globales de soluciones para la cadena de suministro.

"Maersk está implementando una estrategia ambiciosa y revolucionaria para el sector, y espero contribuir. Siempre he admirado la cultura de Maersk, que se alinea estrechamente con mis propios valores, tanto a nivel profesional como personal", ha comentado Erni sobre su incorporación a Maersk.