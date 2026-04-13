La Mallorquina crece con la apertura de un nuevo espacio en Madrid

La Mallorquina - LA MALLORQUINA

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS -

La icónica pastelería madrileña La Mallorquina impulsa su expansión con la apertura de su quinto espacio en Madrid, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo punto de venta se sitúa en la zona norte de la capital en el complejo Nuga Castellana y con el que refuerza su presencia en zonas muy reconocidas, con la Puerta del Sol como punto de partida y continua con espacios en Velázquez, Glorieta de Quevedo, Narváez, y su nueva ubicación en Chamartín.

Además, esta apertura se suma a la reciente inauguración del local en Narváez, esquina O'Donnell, una de las zonas con mayor afluencia del barrio Retiro.

De esta forma, en el nuevo espacio se podrá degustar sus productos más emblemáticos, como napolitanas, palmeras, suizos, trufas de chocolate o sus tartas. Además, también figuran propuestas saladas como ensaladas ligeras, sándwiches variados o tortillas preparadas al momento, propuestas diseñadas tanto para consumir en el local como para llevar.

"Cada mañana, en nuestro obrador elaboramos de forma artesanal todos nuestros productos, utilizando las mejores materias primas para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes. Esa es la esencia de nuestra pastelería, somos artesanos y trabajamos cada pieza una a una, lo que hace que cada producto sea único", ha señalado el director general de La Mallorquina, Ricardo Quiroga.

Por su parte, Javier Martín, 'leasing' director de Eurofund Group, ha celebrado la llegada de La Mallorquina a Nuga. "Cuando concebimos Nuga, lo hicimos por y para los madrileños y dar la bienvenida a La Mallorquina reafirmar nuestro compromiso. Con ellos, abrimos una nueva línea de desayunos, comidas y meriendas para un barrio que empieza a encontrar una oferta completa, variada y de calidad", ha indicado.

Con esta nueva apertura, Nuga Castellana sigue ampliando y completando su oferta con esta nueva incorporación que se une a los ya abiertos Ugo Chan, L'Entrecote de París, Rast Café, Casa Ruiz, VRRO, Ditaly y Monster Sushi.