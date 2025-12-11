Manuel Manrique (Sacyr) agradece el papel de su socio italiano Fininc al recibir el premio Tiepolo 2025

Archivo - Autopista de Sacyr en Italia - SACYR - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha agradecido a su socio italiano Fininc el papel que ha jugado en el éxito que ha tenido la compañía en Italia con la adjudicación de grandes infraestructuras, al recibir el premio Tiepolo 2025.

El directivo ha recogido el galardón de las manos de la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, durante la ceremonia que ha tenido lugar este jueves en la Embajada de Italia de Madrid.

"La familia Dogliani (fundadora de Fininc) ha demostrado una capacidad extraordinaria para trabajar en equipo, superar retos y mantener siempre la mirada puesta en la excelencia. Sin su compromiso y su confianza, este camino no habría sido posible", ha destacado.

Desde que Manrique asumió la presidencia de Sacyr en 2011, la compañía se ha adjudicado, entre otros proyectos, la gestión de más de 500 kilómetros de autopistas, incluyendo en Italia la Pedemontana-Veneta, con una inversión de 2.800 millones de euros; la A-3 Nápoles-Pompeya-Salerno; la A-21 en Turín y la Via del Mare. Además, desarrolla infraestructuras sanitarias como el Parque de la Salud, la Investigación y la Innovación de Turín, el Hospital de Milán y el Hospital de Novara.

"Nuestra alianza no es solo de pasado y de presente, también es de futuro. Juntos hemos demostrado que podemos ser competitivos y también ser útiles para los ciudadanos en Italia. Queremos profundizar en esta alianza que seguro traerá cosas aún mejores en el futuro para ambas partes", ha añadido.

El premio, que otorga la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reconoce el papel de Manrique en el refuerzo de las relaciones económicas y empresariales entre España e Italia.