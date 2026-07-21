María Victoria Mateos Manteca no será consejera independiente en PharmaMar al carecer del aval regulatorio

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha informado este martes de que el nombramiento de María Victoria Mateos Manteca como consejera independiente del órgano rector de la compañía no ha podido consumarse tras no ser autorizado por las entidades competentes.

Según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la efectividad de la designación de Mateos Manteca el pasado 30 de junio estaba condicionada a la "válida aceptación" del cargo en el plazo de los 20 días posteriores a la celebración de la junta general de accionistas que rubricó el nombramiento.

"La sociedad informa de que, habiendo transcurrido dicho plazo, Dña. María Victoria Mateos Manteca no ha obtenido la autorización necesaria para aceptar el cargo, por lo que no se ha producido la aceptación del nombramiento en los términos previstos en el acuerdo de la junta general de accionistas", ha explicado PharmaMar.

En consecuencia, se mantendrá la composición del consejo de administración de PharmaMar en 11 miembros, tal y como se comunicó hace tres semanas.